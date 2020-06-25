Солдатам вермахта пенсия в 576 тысяч, а победителям 35

Аргументы Недели → Общество 13+

25 июня 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: соцсети

Состоялся вчера перенесенный с 9 мая парад Победы. Торжество, как всегда, грандиозное, несмотря на ограничения. Денег вбухали, понятно, тоже много. Ветеранам якобы на радость. А живут-то победители хорошо вне праздника помпезного? Оказалось, хуже союзников и даже проигравших.

Участники Великой Отечественной войны в России, по информации на 1 апреля 2019, в месяц получают пенсию 35,5 тысяч рублей. Блокадники – 33,5 тысяч рублей. Инвалиды войны – 43,5 тысяч рублей. Вместе с этим предоставляет государство победителям и скидку на оплату ЖКХ в 50% и обслуживание вне очереди в госучреждениях.







Стали разбираться сколько получают страны-союзники: США, Великобритания и Франция. США В Америке делами ветеранов ведает специальное министерство. Союзники наши таким образом там получают от министерства надбавку, если переводить в рубли, около 80 тысяч. Обычная пенсия по стране в целом – 93 тысячи рублей. Вместе с этим им же полагается бесплатное лечение в клиниках, которые находятся в ведомстве министерства, и сиделки. Страховка ветеранов и членов их семей оплачивается из федерального бюджета. Кстати, есть у них и возможность получить бесплатное образование, как и у всех участников других международных конфликтов. Великобритания Поддержите издание Оформите годовую подписку

Или Скачайте свежий номер В Англии тоже есть служба по делам ветеранов и военнослужащих вообще. Выплаты зависят от званий и полученных в боях ранений. Платят от 145 тысяч рублей до 655 тысяч. Франция: Министерство по делам бывших военнослужащих и жертв войны во Франции тоже не скупится. Средняя пенсия ветерана Второй мировой у них выплачивается в размере 92 тысяч рублей. Раз в год ветераны также получают 54 тысячи рублей. В качестве дополнительной выплаты. На побежденную Германию и их союзника – Японию тоже посмотрели. Германия В Германии ветераны вермахта выплаты получают опять же в зависимости от звания. Суммы варьируются от 106 тысяч рублей до 576 тысяч рублей. Дважды в год ветераны могут бесплатно лечиться в больнице, а бывшие военнопленные – сколько угодно. Вдовы бывших гитлеровцев получают надбавку к пенсии размером в 30 тысяч рублей. Япония Надбавка к обычной пенсии ветеранам по минимуму составляет 73 тысячи в месяц. По максимуму: 470 тысяч рублей. Жертвы бомбардировок Хиросимы и Нагасаки дополнительно получают 86 тысяч в месяц. Медобслуживание, разумеется, тоже бесплатное.

И пока мы радуемся тому, как в России почитают историю парадами, ветераны живут все хуже и получают жалкие гроши, слушая от государства о том, как их сильно уважают. За уважение спасибо. А жить на что?