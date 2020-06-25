Следственный комитет РФ возбудил дело против бывшего журналиста

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25 июня 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Следственные органы следственного комитетат РФ возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя главного редактора газеты "Московский комсомолец" Айдера Муждабаева, которому инкриминируются публичные призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма.

Айдеру Муждабаеву, переехавшему на Украину в 2015 году, в России грозит до семи лет лишения свободы. В СКР уточнили, что журналисту предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, и он объявлен в международный розыск, - передает РИА Новости со ссылкой на СКР.

По версии следствия, Муждабаев начинал карьеру журналиста в Тамбове, с 1998 года работал в "Московском комсомольце" в Москве, в 2008 году его назначили заместителем главреда. В 2015 году Муждабаев переехал на Украину, где занял должность заместителя гендиректора телеканала ATR.

Следствие выяснило, что Муждабаев разместил на своей странице в Facebook два текста, "содержащих призывы к насильственным действиям" и захвату россиян, находящихся на Украине, "для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова".