Алексей Текслер намерен перезагрузить региональное отделение единороссов

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25 июня 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото из архива редакции

Глава Челябинской области объявил о решении вступить в ряды партии «Единая Россия».

Напомним, ранее глава региона говорил о необходимости перезагрузки регионального отделения партии власти. «Мне нужно взять ответственность за формирование обновленного состава Законодательного Собрания. Нужно связать работу партии с практическим результатом во благо наших жителей», — сказал Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что будет требовать от членов регионального отделения иного отношения к работе. «Нужно изменить восприятие партии многими людьми. Партия это люди, результат каждого и есть ее имидж», — заметил он.

«Решение Алексея Текслера демонстрирует неизбежную и решительную перезагрузку региональной ЕР: как содержательную, так и кадровую, - сказал челябинский политолог Александр Мельников. - Заход губернатора в партию власти повлечет за собой дополнительную поддержку региона со стороны федерального центра».