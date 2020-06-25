Участием в Параде Победы в Москве Индия бросила вызов Вашингтону

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25 июня 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Шествие индийских военных по Красной площади, сразу после пяти других национальных парадных расчетов, вслед за китайскими военными можно рассматривать как предупреждение Америке и Великобритании о возможности будущих альянсов Нью-Дели без участия Вашингтона и Лондона. Об этом пишет индийское англоязычное издание India Briefing.

Скандальная статья опубликована под не менее скандальным заголовком: «Индия бросила кошку среди ястребов США и Великобритании, участвуя в военном параде с китайскими солдатами на Красной площади в Москве». В публикации отмечается, что во Второй мировой войне погибло около 87 тыс. индийских солдат, воевавших в составе британских войск. С возмущением подчеркивается, что британское правительство проигнорировало столь знаменательное мероприятие как Парад, посвященный всем победителям и павшим в той кровопролитной войне.

В статье, также, осуждается американская политика санкций и угроз торговых войн в отношении России и Китая. В материале указывается, что «несмотря на недавние разногласия, страны (Индия и Китай – «АН») являются членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)…и … имеют важные стратегические географические и торговые отношения». «Индия рассматривает Китай и Россию как долгосрочных стратегических партнеров, Вмешательство в это теперь может иметь геополитические последствия», - сообщает India Briefing. «С точки зрения намерений, послание Дели относительно поворота в сторону от США и Европы не могло быть сделано в большей ясности. Геополитические альянсы Индии меняются», - резюмирует свою публикацию индийское издание.