Кубанские детсады вновь откроют свои двери

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25 июня 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

коронавирус. детский сад, covid, карантин, краснодарский край, кубань, краснодар

В Краснодарском крае с 29 июня вновь открываются детские сады. Такое решение было принято 25 июня на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Губернатор Вениамин Кондратьев выразил опасение, что это может повлечь новые вспышки заболевания. Однако главный детский инфекционист региона Нафисет Тхакушинова заявила, что открыть садики можно, но только уменьшив число детей в группах и ограничив посещение для детей из групп риска. Глава кубанского Роспотребнадзора Мария Потёмкина заявила, что родителям также придётся предоставить справки об эпидокружении детей, чтобы доказать, что те не контактировали с больными коронавирусом. На наличие COVID-19 придётся протестироваться и персоналу дошкольных учреждений. При этом также приоритет в сроках открытия предоставят тем детсадам, в которых имеются обеззараживающие воздух приборы.