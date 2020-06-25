В Краснодарском крае откроются кафе и рестораны

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25 июня 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

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Во время прошедшего 25 июня заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что часть бизнеса, связанного с общественным питанием, уже начала уходить в тень. И там невозможно контролировать соблюдение требуемых норм.

«Появились квартирные рестораны. А на побережье молодежь организовывают самостийные вечеринки на пляжах. Ситуация становится неконтролируемой», - заявил он, предложив при этом официально позволить открыться местным кафе и ресторанам.

Участники заседания поддержали инициативу главы региона. При этом был установлен и ряд ограничений для рестораторов. Им будет позволено открывать свои двери только с 7 часов утра до полуночи с соблюдением всех требований, которые выдвинет к ним Роспотребнадзор. Также смогут открыться лишь заведения с отдельным входом.