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Мишустин: кабмин направит на единовременные выплаты на детей 270 млрд рублей

, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Мишустин: кабмин направит на единовременные выплаты на детей 270 млрд рублей
премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Russian Government/via Globallookpress.com

В четверг, 25 июня, стало известно, что кабинет министров направит 270 млрд рублей на единовременные выплаты на детей. Соответствующую информацию предоставил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

В рамках сегодняшнего заседания правительства Мишустин уточнил, что  выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в стране находится в числе первоочередных мер. 270 млрд рублей будут выделены на эти цели из резервного фонда.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в июле текущего года в стране выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до шестнадцати лет. Глава государства подчеркнул, что считает данную меру необходимой. 

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