Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В море застряли танкеры с 18 млн баррелей нефти из-за американских санкций в отношении Венесуэлы

, 13:10 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Reuters

В море застряли танкеры с 18 млн баррелей нефти из-за американских санкций в отношении Венесуэлы
Reuters

Из-за опасения нефтеперерабатывающих компаний попасть под санкции США в морях по всему миру застряли танкеры, перевозящие 18 млн баррелей венесуэльской нефти. 

Расследование показало, что в море по всему миру застряли по меньшей мере 16 танкеров, которые суммарно перевозят 18,1 млн баррелей венесуэльской нефти. Это количество эквивалентно примерно двум месяцам добычи нефти в Венесуэле при нынешних темпах. Некоторые суда находятся в море уже более полугода и заходили в несколько портов, но не смогли произвести отгрузку.

«Это наша третья попытка найти покупателя», — рассказал топ-менеджер одной из нефтяных компаний, которая зарегистрирована как клиент PDVSA. Партию венесуэльской нефти компания приняла в январе и пока не смогла продать из-за угрозы попасть под ограничительные меры США.

Ранее американская администрация ввела санкции против очередных пяти иранских танкеров и их капитанов, сотрудничающих с Венесуэлой — Clavel, Petunia, Fortune, Forest и Faxon, которые доставили режиму Мадуро 1,5 млн баррелей горючего.

В мире

Генерал США озвучил возможный сценарий начала «вторжения» России на юг Украины

Генерал США озвучил возможный сценарий начала «вторжения» России на юг Украины

Американский генерал Бен Ходжес, ранее занимавший должность командующего Вооруженными силами Соединенных Штатов на территории Европы, назвал возможный сценарий начала «вторжения» России на юг Украины.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью