В море застряли танкеры с 18 млн баррелей нефти из-за американских санкций в отношении Венесуэлы

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25 июня 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Reuters

Reuters

Из-за опасения нефтеперерабатывающих компаний попасть под санкции США в морях по всему миру застряли танкеры, перевозящие 18 млн баррелей венесуэльской нефти.

Расследование показало, что в море по всему миру застряли по меньшей мере 16 танкеров, которые суммарно перевозят 18,1 млн баррелей венесуэльской нефти. Это количество эквивалентно примерно двум месяцам добычи нефти в Венесуэле при нынешних темпах. Некоторые суда находятся в море уже более полугода и заходили в несколько портов, но не смогли произвести отгрузку.

«Это наша третья попытка найти покупателя», — рассказал топ-менеджер одной из нефтяных компаний, которая зарегистрирована как клиент PDVSA. Партию венесуэльской нефти компания приняла в январе и пока не смогла продать из-за угрозы попасть под ограничительные меры США.

Ранее американская администрация ввела санкции против очередных пяти иранских танкеров и их капитанов, сотрудничающих с Венесуэлой — Clavel, Petunia, Fortune, Forest и Faxon, которые доставили режиму Мадуро 1,5 млн баррелей горючего.