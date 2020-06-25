Аргументы Недели → Общество 13+

25 июня 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

"Сегодня перед нами феномен особого кризиса со многими неизвестными (и не только медицинскими), но ещё большим числом неизвестных социальных исходов и переменных. И возможно, в основе этой мрачной неизвестности – кара за раздвоение и грехи нашей власти. Пророков нет. Чем, когда и как всё закончится – никто не знает!", - рассуждает в своей последней предсмертной статье в "Аргументах недели" доктор наук, профессор Виталий Симчера.



- Нынешний кризис, как никакой другой, со всей полнотой обнажил тотальную хроническую болезнь не только нашей экономики и нашего здравоохранения, но всей нашей идеологии и философии. За 30 лет ни одного правдивого слова, ни одной правдивой цифры. Одно витийство и лицемерие, подмена понятий и фактов, разгул лукавых цифр, ложных мнений и слухов. Полных и достоверных данных о заболеваниях населения и здоровье нации никто не знает. Единицей счёта и отчётности у нас в больницах является болезнь, а не больной человек.



Общие рассуждения и несбыточные обещания президента скорее раздражают, чем помогают переносить нынешние напасти. Народ устал от них и требует реальных перемен. То, что за 30 лет не могли сделать все партии и лучшие умы России, вирус это сделал в одночасье: заставил власти считаться с народом, просить понимания и поддержки…



Народ в смятении и негодовании. И не столько из-за угроз пандемии самого вируса и принудительной самоизоляции, сколько от туго затянутого вокруг него пояса общих неопределённостей и заблуждений, в том числе насильственных полицейских ограничений и наказаний. Люди не знают, что с ними завтра будет. Они под благовидными предлогами массовой самоизоляции усматривают недопустимое ущемление их прав и свобод. На этом фоне принятые меры не дали ожидаемых результатов, вакцины нет, прорывов не видно, разброд и шатания в обществе усиливаются, доверие к власти и президенту, как никогда раньше, катастрофически падает.



В этой ситуации во имя спасения России и восстановления собственного авторитета я бы рекомендовал президенту пересмотреть некоторые принятые им решения по борьбе с пандемией как поспешные и недостаточно обоснованные, ущемляющие права и свободы широких слоёв населения и существенно ухудшающие условия их труда и жизни.



В своей статье Симчера приводит 12 предложений, которые помогут власти и народы выбраться из сегодняшнего кризиса.



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