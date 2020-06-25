Между кубанскими муниципалитетами снова начнёт ходить пассажирский транспорт

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25 июня 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на прошедшем 25 июня очередном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом предложил открыть пассажирское сообщение между муниципалитетами. «Мы должны сохранить положительную динамику в сдерживании эпидемии, и вместе с тем должны открывать предприятия и возвращаться к нормальной жизни», - заявил он.

Глава краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина заявила, что в течение месяца, который прошёл с прошлых послаблений, ситуация с распространением COVID-19 в регионе не ухудшилась. Предложение поддержали и руководители муниципалитетов.

В итоге пассажирский транспорт между муниципальными образованиями вновь начнёт курсировать с 27 июня. Также возобновится авиасообщение между Краснодаром и Сочи.