Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за комментария с угрозой облить судью Мосгорсуда кислотой

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25 июня 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за комментария с угрозой облить судью Мосгорсуда кислотой. Правоохранительные органы хотят найти и наказать пользователя с именем Нуржамал Котакбаев.

Именно этот пользователь социальной сети "ВКонтакте" оставил коментарий под постом о судье Мосгорсуда Анне Селевёрстовой. Дама стала известна своим ответом адвокату Ильи Яшина. Селевёрстова на указанные ошибки сказала, что «судьи в России не несут ответственности за принятые решения».

Ее высказывание быстро разошлось по просторам Рунета и возмутили пользователей. И вот под одним из таких постов некий Нуржамал и написал: «Дайте адрес, чтобы кислотой облить». Следователи, спустя почти год, посчитали это реальной угрозой и возбудили дело.