Ярославский депутат, который выступал за отмену пенсий, пожаловался в СК на Юрия Дудя за его пост против поправок в Конституцию

Аргументы Недели → Общество 13+

25 июня 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

Ярославский депутат Дмитрий Петровский пожаловался в Следственный комитет на Юрия Дудя за его пост против поправок в Конституцию. По словам парламентария, журналист оскорбил этим президента Путина, всю страну и каждого из нас.

А в это время «оскорбляющий россиян» пост собрал уже более 1 миллиона лайков и продолжает находить поддержку. Просто приведем его дословно, чтобы вы сами могли решить, оскорбляют ли вас слова нашего коллеги.

«Голосование за поправки в Конституцию – это позор. Единственный смысл этого голосования – дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года. Можно привести много причин, почему все это – очень плохо, но лучше всех это объяснил сам Владимир Путин. Ниже – отрывок из его пресс-конференции в 2008 году: «С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую конституцию... Вы знаете, разные люди склонны западать на разные вещи. Кто-то попадает в зависимость от табака, кто-то – прости Господи, – от наркотиков. Кто-то становится зависимым от денег. Говорят, самая большая зависимость – от власти. Я этого никогда не чувствовал. Я вообще никогда не был зависимым человеком от чего бы то ни было. Я считаю, что если Господь дал мне такое счастье – поработать на благо своей страны, связь с которой я всегда очень ощущал и ощущаю, то надо быть благодарным уже за это. Это само по себе является большой наградой. Выковыривать для себя еще какие-то награды или считать, что, однажды взобравшись в какое-то начальственное кресло, оно должно принадлежать тебе пожизненно, до гробовой доски, считаю абсолютно неприемлемым». Я до сих пор не знаю, как в связи с этим поступать: 1. Бойкотировать голосование как совершенно незаконную и фиктивную херь, 2. Прийти и сказать ПРОТИВ. Лично я, скорее всего, дотяну до последнего дня голосования и выберу 1 или 2 в последний момент. Не знаю, сколько еще заготовлено селебрити-патронов у тех, кто топит за поправки, но, когда они будут снова свистеть в лентах, я буду вспоминать о цитате сверху», - написал журналист в Instagram.

Возможно цитирование слов Путина депутат Петровский и посчитал оскорбление, но тогда и в вспомним его высказывания «за отмену вообще понятия — пенсионный возраст», «против самой идеи пенсии»: «Как ученый я понимаю, что такое естественный отбор. Я понимаю, что есть категории граждан, которые, к сожалению, находятся на низших ступенях интеллектуальной лестницы и не могут себе обеспечить высокий уровень доходов, но это не значит, что государство должно нести за них ответственность».