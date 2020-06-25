Ещё один житель Кубани скончался от коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

25 июня 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На территории Краснодарского края за сутки 24 июня подтвердилось ещё 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего же в стране зарегистрировано 7 113 случаев. Из них ещё 35 – в республике Адыгея и 124 – в соседней Ростовской области. Не обошлось без летальных случаев: 92 по всей стране и 1 – в Краснодарском крае, 3 – в Ростовской области.

В Краснодарском крае большее число новых заразившихся COVID-19 жителей приходятся традиционно на столицу региона – 13 человек. Ещё 7 заболели в Сочи, 6 - в Армавире, по 5 - в Гулькевичском и Белореченском районах. Среди положительных тестов есть те, что были выявлены у детей в возрасте от двух лет. За минувшие сутки таких случаев оказалось пять.

Выздоровели от коронавируса за 24 июня 29 жителей Кубани.