Сайт онлайн-голосования по Конституции перестал работать в первые минуты после начала голосования

Аргументы Недели → Общество 13+

25 июня 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

Хочешь проголосовать? А не получится! Сайт дистанционного электронного голосования по поправкам к Конституции РФ, в котором участвуют жители Москвы и Нижегородской области, перестал работать в первые же минуты после начала голосования.

"Не работает информационный сайт о голосовании - 2020og.ru. Голосование размещено на elec.20202og.ru, система голосования продолжает функционировать, все штатно", - оправдывается руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух

Однако зайти ни на один из этих сайтов корреспондентам "Аргументов недели" так и не удалось. Об этом же сообщают telegram-каналы, многочисленные коллеги и подписчики.