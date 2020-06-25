Сайт онлайн-голосования по Конституции перестал работать в первые минуты после начала голосования
25 июня 2020, 11:06[ «Аргументы Недели» ]
Хочешь проголосовать? А не получится! Сайт дистанционного электронного голосования по поправкам к Конституции РФ, в котором участвуют жители Москвы и Нижегородской области, перестал работать в первые же минуты после начала голосования.
"Не работает информационный сайт о голосовании - 2020og.ru. Голосование размещено на elec.20202og.ru, система голосования продолжает функционировать, все штатно", - оправдывается руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух
Однако зайти ни на один из этих сайтов корреспондентам "Аргументов недели" так и не удалось. Об этом же сообщают telegram-каналы, многочисленные коллеги и подписчики.
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