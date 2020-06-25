Коронавирус 25 июня: тяжелые последствия COVID-19, в США вновь ввели карантин

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25 июня 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

К утру 25 июня в мире зафиксировано 9 564 490 случаев заражения коронавирусом. 485 732 человек погибли, 5 180 562 – выздоровели. «Аргументы недели» рассказываю о самых актуальных новостях к этому часу.

– Российские медики провели около 18,1 млн тестов на наличие коронавируса с начала пандемии в стране. «По состоянию на 24.06.2020 проведено 18 115 830 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — заявили в Роспотребнадзоре. По последним данным, коронавирус в РФ подтвержден более чем у 607 тысяч человек.

– Каждый третий пациент, вылечившийся от коронавируса, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств. К такому выводу пришли специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании, сообщает The Daily Telegraph. По данным исследования, у 30% переболевших коронавирусной инфекцией в дальнейшем может развиться фиброз легких. Это заболевание, при котором в легких образуется рубцовая ткань, что приводит к нарушению дыхательной функции и ухудшению насыщения крови кислородом.

– Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешел на домашний режим работы из-за подтвержденного коронавируса у нескольких сотрудников правительства региона, сообщает пресс-центр краевого правительства. «Тестирование на коронавирус показало положительный результат сразу у нескольких сотрудников, с которыми я общаюсь почти в ежедневном режиме. Чтобы не подвергать опасности других работников правительства, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей. Работать в это время буду дистанционно», – цитирует пресс-центр слова главы региона.

– Власти трех американских штатов ввели карантинные меры в связи с новой волной распространения коронавируса на юге и западе США. Теперь люди, прибывающие на территорию Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута из регионов с высокой заболеваемостью, обязаны самоизолироваться на 14 дней. К «опасной зоне» отнесены Алабама, Арканзас, Аризона, Флорида, Южная и Северная Каролина, Техас, Вашингтон и Юта. Во вторник в США было зарегистрировано более 35 тыс. новых случаев заражения – это самый высокий дневной показатель с апреля. Если ранее инфекция распространялась в основном на северо-востоке США, в таких городах, как Нью-Йорк, то теперь заболевших все больше на юге и западе страны.

– Три основных индекса Уолл-стрит в среду продемонстрировали максимальное дневное падение почти за две недели, поскольку всплеск случаев коронавируса в США усилил опасения по поводу очередного раунда блокировок и усугубления экономического ущерба. Акции американских авиакомпаний, курортов и круизных операторов упали, поскольку туристический сектор сильно страдает от локдауна. Бумаги компаний Royal Caribbean Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings и Wynn Resorts снизились вместе с индексом NYSE Arca Airline.