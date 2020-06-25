За сутки в России скончались 92 пациента с COVID-19

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25 июня 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, Carlo Cozzoli/Keystone Press Agency

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом нового типа утром в четверг, 25 июня, сообщили, что за минувшие сутки на территории России скончались 92 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция".

Согласно последней информации, в частности, за прошедшие 24 часа 19 человек стали жертвами коронавируса нового типа в Санкт-Петербурге, 12 пациентов скончались в Москве, 10 – в Московской области.

С начала пандемии COVID-19 в России умерли 8 605 человек.

Ранее стало известно, что за сутки на территории РФ зарегистрировали 7 113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.