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За сутки в России скончались 92 пациента с COVID-19

, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в России скончались 92 пациента с COVID-19
лаборатория, Carlo Cozzoli/Keystone Press Agency

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом нового типа утром в четверг, 25 июня, сообщили, что за минувшие сутки на территории России скончались 92 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция".

Согласно последней информации, в частности, за прошедшие 24 часа 19 человек стали жертвами коронавируса нового типа в Санкт-Петербурге, 12 пациентов скончались в Москве, 10 – в Московской области.

С начала пандемии COVID-19 в России умерли 8 605 человек.

Ранее стало известно, что за сутки на территории РФ зарегистрировали 7 113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 

ЕТ

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