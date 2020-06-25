Жители пригорода Барнаула перекрыли трассу из-за проблем с водой
25 июня 2020, 10:28[ «Аргументы Недели» ]
Жители пригорода Барнаула перекрыли трассу из-за проблем с водой. Обитатели поселка "Сибирская долина", вышедшие на трассу, сообщили, что вода поступает с перебоями, "пахнет канализацией", очень жесткая и грязная.
«Дорогу прямо так не перекрывали, все уже открыто — был инцидент около 23 часов по местному времени. У них проблемы с подачей воды — сети находятся в частной собственности. Они никак не могут договориться с собственником и решили привлечь внимание к проблеме. Сегодня в администрации будет совещание по данному вопросу. Будем искать какое-то решение», — рассказала Daily Storm глава комитета информационной политики городской администрации Барнаула Екатерина Андреева.
В прокуратуре тем временем заявили, что проведут проверку и дадут оценку качеству оказания услуг.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выбирете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.