Аргументы Недели → Общество 13+

25 июня 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Жители пригорода Барнаула перекрыли трассу из-за проблем с водой. Обитатели поселка "Сибирская долина", вышедшие на трассу, сообщили, что вода поступает с перебоями, "пахнет канализацией", очень жесткая и грязная.

«Дорогу прямо так не перекрывали, все уже открыто — был инцидент около 23 часов по местному времени. У них проблемы с подачей воды — сети находятся в частной собственности. Они никак не могут договориться с собственником и решили привлечь внимание к проблеме. Сегодня в администрации будет совещание по данному вопросу. Будем искать какое-то решение», — рассказала Daily Storm глава комитета информационной политики городской администрации Барнаула Екатерина Андреева.

В прокуратуре тем временем заявили, что проведут проверку и дадут оценку качеству оказания услуг.