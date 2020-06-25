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В Нижегородской области глава райкома КПРФ на свои деньги установил памятник Сталину

, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

В Нижегородской области глава райкома КПРФ на свои деньги установил памятник Сталину
Фото: cоцсети

В Нижегородской области глава райкома КПРФ на свои деньги создал памятник Сталину и установил его в городе Бор. Для этого ему пришлось  купить участок земли, так как муниципалитет не давал разрешения на установку на своей территории.

Открытие памятника приурочили к 75-летию парада Победы. И все это сопровождалось гимном СССР, красными стягами и шариками - в духе коммунистических традиций совсем недалекого прошлого, о котором, кажется, все уже забыли.

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