34 года без Масленникова

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25 июня 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Виталий Титович Масленников

Много лет в Челябинске ежегодно проходил милицейский мемориал памяти погибших сотрудников МВД имени Виталия Масленникова. Челябинцы давно привыкли к этому масштабному спортивному событию. Но мало кто доподлинно знает, что за человек был Виталий Титович. Как он жил. Воевал с преступностью и как погиб от руки злодея. В 2020 году мемориала не было. Его проведению помешала эпидемия коронавируса. Мы встретились с вдовой героя Евгенией Васильевной. Пили чай. И вспоминали, каким он был:

- С Виталием Титовичем мы познакомились в 1957 году. На дне рождения у моей подруги. Ее мама работала тогда вместе с ним на ЧТЗ в электросиловом цехе. Как сейчас помню его должность, называлась она воздушник. Виталий был совсем молодой, очень веселый, постоянно шутил…

Я тогда училась в школе, в 10 классе. Чем-то я, наверное, ему понравилась. И меня он буквально заворожил. Сидели мы рядом. Раз танцевать меня пригласил, другой раз…. Так познакомились и стали встречаться на бульваре у Дворца культуры ЧТЗ. Потом Виталика призвали в армию. Помню, моей маме он на прощание сказал: «Смотрите тетя Таня, чтобы она меня дождалась». Ей он сразу же очень понравился. Она мне говорила: «Евгения я его полюбила даже больше чем тебя. Золотой ведь парень»

- Виталий служил в Москве, в Кремле. Высокий был и очень красивый. Часто писал мне письма. А мне, как-то совесть не позволяла его не ждать со службы. Он ни в чем мне тогда еще не объяснялся. Но вы знаете, так письмо напишет, что сердце просто таяло. И видно было, что он верит и надеется, что я его должна ждать. Потом он прямо написал: «будешь ли ты моей или нет». Меня, глупую, тогда это задело, что я ему вещь, какая то, частная собственность что ли? И я ему сердитое письмо написала в ответ. А он, как то промолчал в ответ....

Я его, конечно, дождалась из армии. Виталий поселился в рабочем общежитии. А через полгода мы поженились.

- Он закончил два класса школы рабочей молодежи. И его позвали работать в милицию. Знаете, у него был дар узнавать людей с первого же разговора. Определять, что это за человек перед ним. Тонко чувствовал. Все понимал…

- Дали направление, и он поступил в Омскую высшую школу милиции. Учился на сыщика. А я осталась в Челябинске. С девятимесячным сыном Сашей. Опять ждала его. Долго. Четыре года. Приезжал он к нам урывками, через каждые полтора – два месяца на выходные. Но звонил постоянно. Очень скучал, конечно, по мне и по сыну. И опять писал мне хорошие письма.

Виталий Масленников, курсант Высшей Омской школы милиции

- По окончании школы Виталия взяли на службу в Тракторозаводский райотдел. Год он проработал рядовым следователем. А потом его перевели сразу заместителем начальника отделения уголовного розыска. Вскоре, видя его талант, пригласили заместителем начальника Лениского районного отдела по оперативной работе. Только тогда нам дали первую нашу квартиру. Чтобы ему удобнее было добираться до работы. Как мы ей радовались…

- Вы знаете, такого человека стоило ждать всю жизнь. Он этого заслужил и своим вниманием ко мне. Все время говорил мне ласково: «Женечка, опять субботу рабочую объявили». А я уже знала, что он мне так скажет. Да и по воскресениям постоянно вызывали на службу. У него ведь натура такая. Все время говорил мне: «Ко мне люди приходят с бедой, я должен помочь…». И я хорошо понимала его. И как то сочувствовала его работе. Бывало, позвонит и скажет: «Евгенюшка мы здесь такое преступление раскрываем…, принеси нам, что ни будь поесть. Голодные сидим…». Носила, конечно же. И не один раз. Я как то немножко причастной к его работе себя ощущала. Способствовала, как могла, чтобы хоть немного облегчить ему его оперскую жизнь. Я понимала его постоянные заботы и проблемы. Поддерживала его морально. Переживала за него. Работа то, очень опасная…

- Домой он с оружием, правда, не приходил. Я пистолета у него ни разу не видела. Должно быть, не хотел меня пугать…

- На днях мы, с его бывшим водителем Володей Волковым, могилку мужа прибирали. Виталий в свое время дал этому парню путевку в жизнь. И он дослужился потом до майора милиции. И вот Володя, как то неожиданно говорит мне: «У Виталия Титовича действительно был надежный тыл. Все так считали…».

- Муж и сам очень много работал, и своим примером заставлял других работать, не считаясь с личным временем. С ним всем было очень легко. И не работать по максимуму, рядом с ним было просто невозможно. Сын, конечно, мало видел отца. Но, то немногое время, что Виталий был с нами, все восполняло. Шутки, прибаутки. Веселый смех… Мы буквально заслушивались его.

- Саша оканчивал политехнический институт по военной специальности. И они с отцом часто обсуждали, куда идти работать после. Варианты разные были. Но отец ему присоветовал остаться в Челябинске, и идти на ЗЭМ мастером участка.

- А когда это случилось, Саша сразу же безоговорочно, молча, не советуясь со мной, пошел оформляться в милицию. Рвался, как и отец в уголовный розыск. Я уже потом узнала, что он хочет быть опером в розыске. Я тогда буквально взмолилась, только не в уголовный розыск. И Валерий Павлович Пустовой, начальник городской милиции, и друг Виталия, пожалел меня. Сашу с трудом отговорили, и приняли в ГАИ. И, слава богу. Хватит нам одной трагедии. Очень опасная работа.

Милиция Челябинска

- Это случилось в понедельник. После праздника Троицы. Виталий, как обычно поработал и в воскресенье в Управлении. Куда-то выезжал. Что-то, как обычно делал по службе. Что поделать, человек он был такой. Ответственный. А после работы заехал за мной в сад. Протяпал от сорняков мне грядки. Попрощался с соседями.

- В понедельник он был на суточном дежурстве. Ответственным дежурным по линии уголовного розыска по городу. Утром встал, и как обычно чуть свет пошел на службу. Днем забежал ненадолго домой на обед. Передохнул. Я его всегда напутствовала: «Господи благослови». Всегда боялась за него…

- А тут, пока я руки мыла он ушел, тихо исчез, не простившись со мной. Вечером я приготовила ему пельмени. Он их любил. В квартире стояла гробовая тишина. Меня это как то тронуло. Долго не могла уснуть. Только стала засыпать, как то очень настойчиво стал звонить телефон. Все не унимался. И я поняла, что что-то страшное случилось. Он всегда говорил дежурным: «Вы позвоните домой, что я задержусь». Чтобы я не волновалась…

- В темной квартире, дошла на ощупь до телефона. Сняла трубку. И Виктор Эбингер, начальник городского розыска сказал сразу мне: «Евгения Васильевна, мы сейчас к вам приедем. Выходите». У меня все сразу опустилось. Меня всю затрясло. Помню только, что шла в подъезде, держась за стенки чтобы не упасть. Села в дежурную машину. Не понимая даже, куда меня повезли, зачем. Отключилась полностью. Я ничего не соображала. Привезли в больницу, в первую городскую. Сижу не знаю, что делать, куда идти. Зачем я здесь…

- Потом вышел друг Виталия, врач нейрохирург Арнольд Козель, и сказал, что Виталий в очень тяжелом состоянии в реанимации. Две картечины вошли в глаз. Внутренние рикошеты… Меня не допустили к нему. Наверное, увидели мое состояние…

Врачи, конечно же, пытались сделать все что могли…

- 16 июня у Виталия был бы день рождения. Ему исполнилось бы 80 лет. А умер он 25 июня 1986 года. Вот уже 34 года живем без Масленникова

С Евгенией Васильевной Масленниковой

Справка АН:

В апреле 1982 года Виталий Масленников был назначен заместителем начальника ОУР Управления внутренних дел Челябинска.

25 июня 1986 года возглавил оперативную группу по задержанию вооруженного преступника, во время которого, спасая жизни находившихся рядом людей, Виталий Титович был смертельно ранен. За мужество и самоотверженные действия был награжден орденом Красной Звезды, к сожалению, посмертно.

Вот только один эпизод из очень непростой жизни челябинского сыщика:

- Виталий Масленников замнач ОУР УВД Челябинска - координировал работу по раскрытию убийства восьмилетней Кати Емельяновой. Это преступление стало потрясением для всего города. В Управлении реально ощутили серьезную народную поддержку и эффективность работы с прессой, которая, наряду с обкомом партии, поставила это дело на личный контроль.

- Тогда впервые в Советском Союзе была разработана и запущена в действие такая широкомасштабная схема поимки преступника, до этого в стране ни разу ничего подобного не применялось, - рассказывали сотрудники милиции. – По раскрытию данного преступления можно было писать учебники, копия этого дела и план розыскных мероприятий сейчас хранится в музее Челябинского юридического института. Если бы в Ростове после первых преступлений Чикатило применили бы такую схему, то не было бы 52 трупов. Поймав преступника, мы пресекли серию будущих убийств. По оценке специалистов, у него были все задатки серийного маньяка.

После раскрытия преступления подполковник Виталий Масленников с полным истощением сил был госпитализирован в стационар....

Мемориал памяти Масленникова. Третий слева - начальник УВД Челябинска Валерий Пустовой

Евгения Масленникова и ее сын награждают победителя. Первый мемориал

Уголовный розыск Челябинска на тренировке