В челябинское небо выпустили 75 белых голубей

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24 июня 2020, 21:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Памятная акция прошла возле мемориала «Вечный огонь».Участники движения «Волонтеры Победы» выпустили в честь Дня Победы 75 белых голубей.

«Сегодня по всей России проводятся акции «Звон Победы», «Лучи Победы», «Голуби мира», — рассказывает Дмитрий Семенов, начальник управления общественных связей правительства Челябинской области. — Голуби символизируют ту радость, которая принесла нашей стране и всему миру Победа. Голуби — символ человеческих душ жертв Великой Отечественной войны».

Выпускали белых голубей в небо участники общественного движения «Волонтеры Победы». По словам Анастасии Солдатченковой, к акции готовились в течение трех дней. Улетевшие голуби через десять минут вернулись к своему хозяину — Павлу Цыплятникову. Он принимает участие в подобных акциях уже более десяти лет.