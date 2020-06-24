Правила, которых следует придерживаться на пляжах в Крыму, практически не выполнимы

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июня 2020, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Крымчане комментируют правила, которых следует придерживаться на пляжах, в бассейнах и ресторанах.

Заявления о полномасштабном открытии курортного сезона в Крыму и публикация правил, выполнение которых необходимо для недопущения всплеска эпидемии covid-19, широко обсуждаются в социальных сетях.

Всех больше почему-то привлекло внимание требование Роспотребнадзора о соблюдении социальной дистанции на пляжах. Главный санитарный врач Крыма Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ настаивает, чтобы расстояние между шезлонгами было не менее полутора метров. А министр туризма Вадим ВОЛЧЕНКО призвал отдыхающих держать дистанцию между собой.

Большинство комментариев сводится к тому, что предписания вряд ли выполнимы и тому несколько причин: в обществе нет ощущения опасности и территории пляжей не хватит чтобы соблюдать социальную дистанцию. В пример приводят эталонное мероприятие – парад Победы, на котором не соблюдался ни масочный режим, ни социальная дистанция.