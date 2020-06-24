Как отжимают ЖК Sun Marina

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24 июня 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели», Сергей СЕМЕНОВ ]

На фото – май 2011 года, начало строительства. Слева капитальное здание гостиницы, стоявшее на участке Скоробогатова.

Учредитель компании — застройщика элитного жилого комплекса в Сочи, «благодаря» ловким судебным маневрам оппонентов, не только лишился своего законного имущества, но и оказался должен крупную сумму.

Представьте себе, что у вас есть большой земельный участок на берегу Черного моря в границах города-курорта Сочи. На нем — действующий бизнес по производству продуктов питания, а также инфраструктура: промышленные холодильные склады, производственные здания, цеха, подъездные пути (железнодорожная ветка) и т. д. Плюс к этому имеется вся необходимая документация для возведения на участке многоквартирного жилого дома. Впереди — проведение Сочинской Олимпиады-2014, и интерес к курортной недвижимости высок, как никогда. Казалось бы, будущее ваше обеспечено. Однако не все так просто. Через 10 лет вы можете очутиться без бизнеса, без недвижимости, без денег. Более того, вас вынудят вернуть имущество, право на которое закреплено судами трех инстанций, а последним гвоздем станет многомиллионный долг, который на вас в завершение повесят.

Скажете, так не бывает? Тогда прочитайте историю о банкротстве известного в Краснодарском крае предприятия ООО «Торговый дом «Черноморский» и о его бывшем владельце Александре Скоробогатове.

От производства к строительству

В начале «нулевых» годов у Александра Скоробогатова был бизнес в Лазаревском районе Сочи. Предприятие занималось хранением и переработкой рыбной продукции, которая поставлялась затем в санатории, дома отдыха, магазины и на рынки курорта. Сырье сотнями тонн подвозили по ветке железной дороги. На территории стоял с десяток капитальных строений, в которых размещалось как само перерабатывающее производство, так и склады, холодильники, а также административная часть.

Земельный участок площадью без малого 1 га, на котором располагался рыбный завод, относился ко второй санитарной зоне охраны курорта. Однако, по сути, до пляжа было рукой подать. Сочи развивался как курорт, и со временем Александру Скоробогатову стало ясно, что промышленному предприятию на берегу моря вечно находиться не перспективно. А переносить бизнес в другое место дорого, хлопотно и, весьма вероятно, окажется экономически нецелесообразно. Возник другой план — заняться чем-то другим с целью дальнейшего развития своего бизнеса и в интересах города постараться улучшить категорию использования земельного участка как с социальной, так и с экологической точки зрения.

В 2005 году Александр Скоробогатов по собственной инициативе обратился в администрацию города Сочи с просьбой изменить назначение использования земельного участка в сторону улучшения, который ему был предоставлен на условиях договора долгосрочной аренды с 1 сентября 2003 года до 1 сентября 2047 года. Он предоставил предпроектный материал на размещении на участке многоквартирного жилого дома. При этом предполагалось, что существующие на нем здания, в которых располагалось действующее предприятие, будут снесены. Подчеркнем, причиной их сноса было не то, что их признали аварийными или ветхими, а именно изменение планов владельца по поводу использования участка. Строения эти принадлежали Скоробогатову на правах частной собственности.

Получив одобрение, Александр Скоробогатов оплатил проектно-изыскательские работы, сделал ПСД и получил на нее положительное заключение Госэкспертизы. Плюс ко всему по договору с администрацией внес в городскую казну более 10 миллионов рублей на развитие инфраструктуры курорта.

В этот период законодательно было запрещено выполнять функции застройщика многоквартирного жилого дома в соответствии с 214-ФЗ в рамках индивидуально-предпринимательской деятельности. По 214-ФЗ застройщиком могло быть только юридическое лицо. При этом с марта 2003 года хозяйственную деятельность по указанному адресу вел не только ИП Александр Скоробогатов, но и юридическое лицо ООО «Торговый дом «Черноморский» (ИНН2318029090), в котором Александр Скоробогатов был учредителем и имел 100 процентов долей.

Логичным шагом стала переуступка прав застройщика ООО «Торговый дом «Черноморский». Организации были переуступлены по договору купли-продажи права на недвижимость, расположенную на участке застройки, право аренды земельного участка, а также документация на строительство и само разрешение на строительство.

По договору купли-продажи недвижимости Скоробогатов как физическое лицо должен был получить от застройщика ООО «Торговый дом «Черноморский» 314 млн рублей в качестве оплаты. Стоимость соответствовала проведенной независимой оценке зданий и сооружений на земельном участке с разрешением на строительство. Договора между организацией и ее учредителем (как физическим лицом) прошли госрегистрацию, поскольку полностью соответствовали существующему законодательству. По сути, Александр Скоробогатов как физлицо должен был получить сумму согласно договору, а его предприятие ООО «Торговый дом «Черноморский» — право на снос объектов недвижимости в целях реализации экономически выгодного проекта. В итоге выходило «по нулям».

Генподрядчик и соучредитель

На предложение ТД «Черноморский» принять участие в стройке дома в качестве генерального подрядчика откликнулся целый ряд компаний. Лучшим выглядело предложение от московского ЗАО «Группа компаний «Энерготехмонтаж», которое контролировал Георгий Берегеч. Он также изъявил большое желание войти в бизнес в качестве соучредителя застройщика в размере 45 процентов уставного капитала. Как опытный человек в бизнесе, он быстро просчитал предполагаемую прибыль застройщика. Александр Скоробогатов противиться не стал, надеясь на то, что в этом случае хозяин генподрядной организации, став партнером, проявит максимум добросовестности при организации работ. Хороший вариант – выгодный генподряд плюс весомая доля прибыли по завершении проекта.

25 ноября 2010 года ООО «Торговый дом «Черноморский» в качестве заказчика и ЗАО «Группа компаний «Энерготехмонтаж» заключили договор генподряда и началось строительство 16-этажного дома в Лазаревском районе по ул. Одоевского, д. 87. Сегодня это — элитный жилой комплекс Sun Marina, стоимость «однушки» площадью 53 кв. м в котором начинается от 4,5 млн рублей.

Александр Скоробогатов денег по договору купли-продажи от ООО «Торговый дом «Черноморский» за проданные им строения не требовал в течение времени рассрочки по договору. Да и странно это было бы — продавая квартиры, не направлять деньги дольщиков на строительство, а пускать их на расчеты с кредитором-учредителем.

Оплату своего имущества по договору Александр Скоробогатов решил получить иным способом. Он заключил договора долевого участия в рамках 214 ФЗ на 50 квартир в строящемся доме, общей проектной площадью 5139 кв. м на сумму без малого на 314 млн руб. В этой стоимости в свое время были определены и закреплены договором его активы как физлица. В качестве документального основания сделки выступали договора купли-продажи между ООО «Торговый дом «Черноморский» и ее учредителем на строения и участок под ними, с одной стороны, и договора приобретения квартир по ДДУ на ту же сумму, с другой.

В интересах обеих сторон, исходя из условий встречных обязательств по договору купли-продажи и договорам долевого участия, в одностороннем порядке кредитор, он же дольщик, заявил о взаимозачете аналогичных денежных требований. После подписания соглашений о взаимозачете Скоробогатов получил право требования на 50 квартир в ЖК Sun Marina, что составляло менее 20 процентов от общей полезной проектной площади в жилом доме, а застройщик погасил кредиторскую задолженность. В то время сложилась практика передачи застройщиком до 50 процентов площадей за предоставление земельного участка под строительство. И эта практика хорошо прослеживается в публикациях профильных ресурсов https://news.ners.ru/metry-ostayutsya-s-chelovekom-ili-kak-oni-otkhodyat-k-gosudarstvu.html.

И это без комплекта ПСД, компенсации за снос строений и действующего разрешения на строительство, в отличие от описываемого нами случая.

При этом «квадраты» покупались Скоробогатовым по цене 61,1 тыс. рублей за метр, в то время как в экономическое обоснование проекта строительства Sun Marina стоимость этой единицы площади закладывалась в 55 тыс. рублей за «квадрат». А реально могли продаваться по еще более высокой цене. То есть учредитель ООО «Торговый дом «Черноморский» Александр Скоробогатов, он же инициатор проекта, все просчитывал, делал с запасом, и не жадничал. Да, он был аффилированным лицом в проекте, но действовал в интересах застройщика, в отличие от второго участника, Георгия Берегеча (он же генподрядчик). Пользуясь своим положением в проекте, он настаивал на снижении цены продажи его компаниям квартир по ДДУ с целью дальнейшей перепродажи с максимальной выгодой. Так, например, его компании приобретали квартиры по цене в интервале от 45 до 56 тыс. руб. за «квадрат» проектной площади. Третьи лица покупали квартиры по цене от 60 тыс. руб. и выше.

В конечном итоге застройщик мог иметь выручку более 1,2 млрд рублей, предполагаемый доход по окончании строительства должен был превысить 300 млн рублей.

Отметим, что ПСД, разрешение на строительство, договор купли-продажи объектов недвижимости между ООО «Торговый дом «Черноморский» и его учредителем Александром Скоробогатовым, договор передачи права на аренду земельного участка, договор купле-продаже квартир по ДДУ были заключены до того момента, как в состав учредителей вошел Берегеч. И когда тот вел переговоры о вхождении в состав учредителей, то должен был изучить (и, наверняка, изучил, по нашему мнению) всю финансовую документацию компании. Знал, что приобретает и на каких условиях.

Двойная выгода

В свою очередь, Георгий Берегеч уже после начала работ через подконтрольного ему субподрядчика ООО «Энерготехмонтаж 2000» также приобрел порядка 80 квартир в том же доме. При этом, как считает Александр Скоробогатов, получая от этого приобретения значительную выгоду, ведь, напомним, что квартиры приобретались его компаниями по «цене для своих» — от 45 до 56 тыс. рублей (в то время как инициатор проекта Скоробогатов покупал по 61,1 тыс. руб. за «квадрат». — Прим. авт.). Тогда как их рыночная стоимость на тот момент была значительно выше. Кроме того, деньги, перечисленные застройщику ООО «Торговый дом «Черноморский», возвращались в компанию Берегеча ЗАО «ГК «ЭТМ» — как оплата генподрядчику за строительство, естественно, с плюсом в его пользу.

Нужно ли говорить, что в таких ситуациях, когда один человек может влиять на дирекцию заказчика стройки и в то же время быть хозяином генподрядчика, велик соблазн урвать как можно больше. Фактические затраты на выполнение работ и предполагаемые по смете могут отличаться. Естественно, в выгодную сторону для контролирующего процесс лица.

А если учесть, что Георгий Берегеч одновременно был аффилирован с компаниями, нанятыми ЗАО «ГК «ЭТМ» в качестве субподрядчиков, становится ясным, что у него было достаточно возможностей для финансовой «оптимизации» процесса строительства.

Будь он единоличным собственником проекта, все эти сложности не имели бы никакого смысла. Однако у заказчика, ООО «Торговый дом «Черноморский», был второй соучредитель — А. Скоробогатов. А значит, появлялся смысл уменьшить доходность на «выходе», увеличив доходность своих компаний в процессе строительства.

Коса на камень

Именно на почве того, что Александр Скоробогатов заподозрил генподрядчика в несоответствии реально выполненных работ и отчетности, и произошел конфликт между соучредителями ООО «Торговый дом «Черноморский». Пока шли работы по возведению железобетонного каркаса 16-этажного здания, которое выполнил субподрядчик из Сербии — компания «ALK+», никаких проблем не было. Но затем генподрядчик заменил сербов на свою аффилированную компанию ООО «Энерготехмонтаж 2000». Тогда-то и начались сложности. Скоробогатов утверждает, в частности, что на гендиректора ООО «Торговый дом Черноморский» Берегеч и его представители оказывали давление при попытках подписания спорных актов выполненных работ с завышенными объемами. Гендиректор — пожилой человек, заслуженный строитель Кубани, отказывался это сделать и в итоге просто положил заявление об увольнении на стол.

Вскоре между соучредителями произошел уже окончательный разрыв отношений. Берегеч заявил, что выплаченный генподрядчику аванс подошел к концу и надо бы добавить денег. При этом, как утверждает Скоробогатов, работы на стройке были прекращены, а исполнительная документация вывезена. Также была тайком демонтирована и вывезена часть электрооборудования. А. Скоробогатов поддержал дирекцию застройщика в отказе перечислять дополнительные денежные средства.

Бывшие партнеры пошли в суд. Естественно, возник вопрос: на какой объем средств действительно были проведены работы. Судья назначил экспертизу, которую и провела известная и уважаемая в крае организация ООО «Центр проектирования конструкций «Строитель». Тщательный анализ показал, что стоимость реально и качественно выполненных работ составила 560 млн рублей. Тогда как заказчик ООО «Торговый дом «Черноморский» с учетом аванса заплатил генеральному подрядчику значительно больше. Изучив результаты экспертизы, 12 августа 2015 суд принял решение взыскать с генподрядчика ЗАО «ГК ЭТМ» 113 665 667 руб. неосновательного обогащения.

Отметим, что пока шли разбирательства в арбитраже, Скоробогатову как главному акционеру компании-застройщика пришлось полностью восстановить всю вывезенную «противником» исполнительную документацию, чтобы продолжить работу. Это потребовало времени и денег. Плюс к этому на период подготовки и проведения Сочинской Олимпиады в 2014 году были приостановлены все строительные работы в принципе.

Тем не менее, хоть и с задержкой, ЖК Sun Marina в апреле 2014 года был сдан в эксплуатацию.

Казалось бы, дом стоит, люди обустраиваю квартиры, чего еще надо — проект как бы завершен. Но на объекте остается достаточно большое количество активов в виде нереализованных квартир и коммерческих площадей, денежные средства от продажи которых можно было направить на обустройство дома и остальные распределить между учредителями. Но все пошло не так. Г. Берегеч решил, используя свои аффилированные компании, «оптимизировать активы».

Кроме того, сводя счеты, можно попытаться и вовсе отнять у одного из учредителей его долю. Чтобы желаемое стало возможным, в подобных случаях требуется получить контроль над ситуацией. Сделать это непросто, долго, дорого, но не невозможно.

Банкротство, как и было сказано

В 2015 году, уже после того как дом был сдан в эксплуатацию, начинается новый этап в жизни ООО «Торговый дом «Черноморский». Подав серию исков, контролируемые господином Берегеч компании добиваются введения банкротства на предприятии, не имевшем до этого никаких финансовых проблем. Более того, имевшем активов на без малого 300 млн рублей.

Как же это возможно, спросите вы? Конечно же, по суду.

Сначала подается иск от аффилированной с Г. Берегеч компании о взыскании ООО «Торговый дом «Черноморский» некоего долга, приобретенного ей у другой компании, подконтрольной Г. Берегеч. В рамках этого дела назначается повторная экспертиза строительства. И она вдруг показывает, что генподрядчик затратил на постройку дома вовсе не 560, а все 764 млн рублей. Вот это отрыв!

Но поскольку суд рассмотрел эту оценку в апелляционной инстанции до рассмотрения просуженной в первой инстанции, она стала преюдициальной.

В результате этих сплетений судебных дел ООО «Торговый дом «Черноморский» оказывается должен ЗАО «ГК «ЭТМ» и его владельцу господину Г. Берегеч немногим более 200 млн рублей.

А. Скоробогатов и дирекция застройщика обращаются в различные инстанции, где указывают на то, что эксперт М. Нам вынесла свое заключение, побывав на объекте всего пару раз, не проведя никаких реальных практических действий по изучению объекта. Она использовала сметно-сводный расчет из договора генподряда и признала все работы, прописанные в нем, выполненными генподрядчиком просто потому, что дом уже сдан в эксплуатацию. Хотя на этапе сдачи дома в эксплуатацию ЗАО «ГК ЭТМ» на объекте уже не находилось. Александр Скоробогатов и дирекция застройщика обращаются в УВД и в прокуратуру Лазаревского района с просьбой проверить действия этого специалиста на предмет наличия в них состава преступления, а экспертизу — на достоверность. Казалось бы, чего проще — возьмите и проверьте! Да это можно сделать даже сейчас: дом-то никуда не делся, вон — стоит у самого моря на самом видном месте. Возьмите и посчитайте, какие работы были указаны в первоначальной смете и что сделано реально, какие материалы использовались. Поднимите данные по ценам в период строительства и будет вам цифра. Но дополнительная строительная экспертиза не проведена по сей день.

Итак, суд признает за ООО «ТД «Черноморский» долг в 204 млн рублей. Однако для введения процедуры банкротства этого недостаточно — активы общества значительно превышают долговые обязательства. В процессе судебных разбирательств А. Скоробогатов пытается как контролирующий учредитель отстоять ООО «Торговый дом «Черноморский».

Тогда из рукава вынимается еще один туз. Хотя дом был уже сдан в эксплуатацию, аффилированное с Г. Берегеч ООО «Энерготехмонтаж 2000» почему-то все никак не подписывало акты приема-передачи более 80 квартир, которые по договорам ДДУ приобрела у ООО «Торговый дом «Черноморский» в процессе стройки. Ведь тогда обязательства между сторонами считались бы выполненными. Видимо, в намерения руководства компании это не входило. В пользу этой версии говорит тот факт, что право по ДДУ вскоре передаются еще одной аффилированной организации, ООО «Стройэнергокомплекс», якобы в счет погашения имеющейся задолженности. Последняя подает в суд, требуя расторгнуть ДДУ и вернуть уплаченные за эти квартиры деньги. Казалось бы, на каком основании? Ведь вот он — дом, вот они — квартиры. Но снованием для отмены сделки становится то, что застройщик сдал объект с опозданием.

Но погодите, скажете вы. Ведь из-за Олимпиады все стройки были заморожены, во-первых. А во-вторых, из-за конфликта между партнерами застройщик был вынужден за свой счет восстанавливать вывезенную оппонентами документацию, чтобы довести проект до логического конца. И, кстати говоря, на фоне кризиса 2014 года не скатиться в банкротство, пополняя целую армию обманутых дольщиков новыми членами. Ему бы памятник поставить, а не отнимать бизнес.

Да и разве не действия аффилированных лиц стали одной из основных причин этой задержки?

Но как говорится, ветер дует, а караван идет. Суд снова встает на «правильную» сторону, признавая, что за возвращенные квартиры ООО «Торговый дом «Черноморский» должен ООО «Стройэнергокомплекс» 370 млн рублей (249 млн — стоимость квартир, 121 млн — проценты за пользование финансами). По заявлению ООО «СЭК» в 2016 году вводится сначала процедура наблюдения, а затем и банкротства ООО «Торговый дом «Черноморский». Реализовать активы, чтобы рассчитаться с долгами, ООО «Торговый дом «Черноморский» не успевает, в том числе и из-за судебных запретов на регистрацию сделок с недвижимостью.

Самое интересное, что позднее суд признал ничтожным договор уступки прав на те самые 87 квартир между ООО «Энерготехмонтаж» и ООО «Стройэнергокомплекс». Поскольку оказалось, что задолженность ООО «Энерготехмонтаж 2000» перед ООО «Стройэнергокомплекс» была фиктивной!

Итак, что мы имеем в итоге. В результате серии судебных решений, основывающихся с одной стороны на спорной экспертизе строительных работ, с другой — на фиктивном договоре уступки прав требования между аффилированными организациями возникает задолженность. И здоровое предприятие, не имевшее до этого финансовых проблем, оказывается банкротом.

Чужое на «сладкое»

Ну ладно, скажете вы, допустим, экспертиза в пользу генподрядчика была выгодна его собственнику по всем понятным причинам. 200 млн рублей на дороге не валяются. Но зачем возвращать в собственность оппонента квартиры на сумму четверть миллиарда рублей и затем сбрасывать его в банкротство? Ведь эти квартиры имелись, как говорится, «в натуре», их можно было продать и получить прибыль. А банкротство — штука не очень предсказуемая.

Да, это действительно так. Не очень предсказуемая для рядовых участников процедуры. Но если ты этим банкротством управляешь… Открываются, как говорится, совсем другие перспективы. Можно, к примеру, совершенно законно продавать активы по стоимости значительно ниже рыночной аффилированным лицам — скупить за гроши собственность, которая еще пару лет назад принадлежала другому.

А можно пройти хорошо протоптанными судейскими тропинками и до нитки разорить бывшего владельца предприятия. Ведь закон о банкротстве после последнего ужесточения возлагает на него ответственность за многое.

В случае с Александром Скоробогатовым произошло вот что. После введения процедуры банкротства конкурсным управляющим был выигран ряд исков, которые не только лишают его и его семью собственности. Но еще и обязывают возвратить в конкурсную массу банкрота 142 млн рублей ущерба, якобы понесенного в результате его действий.

При этом то, что банкротство явилось следствием, скажем так, «недружественных действий» со стороны, во внимание не принимается. Как и то, что основания, послужившие причиной этого банкротства, либо сомнительны (как в случае с экспертизой затрат на строительство), либо незаконны (как в случае договора цессии, признанного судами фиктивным).

Почему-то суды на доводы Скоробогатова внимания не обращают. А между тем на сами судебные решения в пользу его оппонентов, напротив, обратить внимание ой как хочется.

Отъем имущества в законном порядке

Некоторые моменты в этих решения просто вгоняют в оторопь.

Например, согласно выводам суда, передавая 26 марта 2010 года право аренды на участок под строительство многоквартирного жилого дома, оцененное в 233 млн рублей, в уставный капитал общества, и заключив договор купли-продажи зданий и сооружений торгово-производственного комплекса на сумму 314 млн рублей на участке, Скоробогатов Александр лишился прав на то и на другое! Причем без единого рубля компенсации! Договор купли-продажи зданий и сооружений через 10 лет признан ничтожным без оснований! Соответственно, все остальное рушится. Квартиры, приобретенные по ДДУ, и деньги в котел ловких дельцов, которые контролируют банкротство.

Как же так, скажете вы. Где же логика? Ведь если у тебя что-то есть и ты это что-то намерен передать кому-то другому за деньги, к тому же ты составил договор, как ты можешь всего лишиться, ничего не получив взамен? Ладно бы, покупателем выступал какой-то хитрый злоумышленник, который «кинул» тебя. Но ведь ты продаешь самому себе! И твои намерения абсолютно ясны и понятны. Как можно в процессе ведения законной деятельности, имея легальные документы все потерять?!

По логике обычной, основанной на здравом смысле, нельзя. Но по логике судебной — запросто.

В случае с Александром Скоробогатовым суд объяснил этот поразительный выверт тем, что право аренды было передано обществу на день раньше и безвозмездно. Поэтому в дальнейшей сделке купли-продажи зданий не участвовало. А стоимость самих зданий была ничтожной, поскольку после того, как Скоробогатов за свой счет добился изменения целевого назначения участка с промышленного на жилое, здания эти подлежали сносу, а значит, ценности не имели!

Признаться, от таких решений Фемиды аж дух захватывает.

Вот имеет человек готовый бизнес и активы. Решает бизнес реструктурировать и на базе существующего заняться другим. Вкладывает активы в это новое или отказывается от использования имущества в прежних целях, чтобы дать новому шанс состояться. А потом выясняется, что все это не считается. Что все можно как бы совершенно законно у него отнять и сказать, что ему никто ничего не должен.

Такие парадоксальные для простого человека выверты в деле о банкротстве ООО «Торговый дом «Черноморский» встречаются неоднократно. Читаешь их и невольно поражаешься тому, какой виртуозности владения законом можно добиться и как лихо можно управляться этими способностями.

В ближайшее время дело Скоробогатова будет рассматриваться в кассации. Если и здесь доводы разума окажутся не услышанными, бывший учредитель ООО «Торговый дом «Черноморский» и застройщик сочинского ЖК Sun Marina пойдет в поиске справедливости и законности дальше — в Суд Верховный и в ЕСПЧ. Со стороны редакции можем обещать, что мы и наши коллеги из других изданий, в том числе федерального уровня, намерены следить за развитием ситуации. Уж очень интересно знать, по закону ли закончится эта история.

Неудобные вопросы

Но надежда на то, что Фемида обратит-таки внимание на целый ряд вопросов по этому делу, все еще остается. Вот лишь некоторые из них.

Почему судами и правоохранительными органами не приняты во внимание многочисленные обращения Скоробогатова с просьбой проверить выводы строительной экспертизы, насчитавшей «лишние» 204 млн рублей стоимости работ по возведению ЖК Sun Marina? Напомним, элитный МКД никуда не делся и нет никаких препятствий, чтобы такую проверку не провести.

Почему суды не принимают во внимание тот факт, что возникновение долга в 370 млн рублей, фактически «благодаря» которому ТД «Черноморский» и стал банкротом, нелегитимно? Ведь в других судах доказано, что компании ООО «Энерготехмонтаж» и ООО «Стройэнергокомплекс» заключили фиктивный договор цессии на права требования по ДДУ. А значит, заявитель не имел права требовать с ООО «Торговый дом «Черноморский» долги, которые ему не принадлежали.

Почему не проверяются заявления Скоробогатова о том, что основные кредиторы ООО «Торговый дом «Черноморский» — аффилированные компании, так или иначе связанные с бывшим партнером по бизнесу Г. Берегечом? Ведь если это действительно так, а основные долги общества вдруг окажутся фиктивными (один из этих долгов, по сути, уже признан фиктивным, а второй вызывает большие сомнения), то речь может идти о преднамеренном банкротстве. А господин Берегеч, на минуточку, на момент банкротства был вторым по значимости участником в обществе (45 процентов УК).

Почему не принимаются во внимание и другой очевидный факт. В прежних спорах с ООО «Торговый дом «Черноморский» представителем Г. Берегеча был некий И. Школьный. Сейчас он же принимает участие в судебных заседаниях от имени конкурсного управляющего ООО «Торговый дом «Черноморский»! Разве это не подтверждает прямую связь конкурсного управляющего с оппонентами, добивавшимися банкротства ООО «Торговый дом «Черноморский»? А если это так, почему всю эту цепочку, мягко говоря, «совпадений» не проверяют компетентные органы?

Редакция просит считать данную публикацию официальным журналистским запросом в правоохранительные и судебные органы и надеется получить ответы на свои вопросы.

Почему не проверяются заявления Скоробогатова о том, что основные кредиторы ООО «Торговый дом «Черноморский» — аффилированные с Г. Берегечом компании? Ведь если это так, а основные долги общества окажутся фиктивными, речь может идти о преднамеренном банкротстве!