В Москве прошел Парад Победы, а в Эстонии стартовал фестиваль ЛГБТ и Baltic Pride

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24 июня 2020, 19:57 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Балтийский фестиваль культуры и солидарности ЛГБТ и Baltic Pride в нынешнем году должен был состояться в Таллине. Но из-за коронавируса это стало невозможно в нормальном формате… Организаторы нашли выход: мероприятие состоится, преимущественно в интернете.

Данное мероприятие в последний раз проходило в Таллине в 2017 году. Проходило широко: было шествие, концерты под открытым небом, международная конференция, выставки, показы фильмов.

В этом году «грянул» коронавирус и мероприятия в привычном формате пришлось отменить. Но его ждали тысячи людей из Эстонии, Латвии, Литвы, России, Скандинавии… Принято было решение провести фестиваль, преимущественно в интернете.

Какие мероприятия пройдут в этом году?

Для всех желающих, после Иванова дня, состоится онлайн-занятие йогой, в рамках Дня открытых дверей можно ознакомится с деятельностью Эстонской сети ВИЧ-позитивных, а также познакомиться с историей ЛГБТ.

Организатор и исполнительный директор Ассоциации ЛГБТ Эстонии Кристель Раннаяэре считает, что «события, происходящие в последние годы в Европе и в мире в целом, заставляют нас тревожиться из-за ситуации вокруг представителей ЛГБТ»…

«К сожалению, в течение последнего года мы заметили, что стали громче общественные враждебные речи со стороны правительства и организаций, выступающих против прав человека, в отношении ЛГБТ, вслед за тем – активные шаги по ограничению прав наших людей. Поднимать эту тему особенно важно сейчас».

В следующем году фестиваль пройдет в Риге, затем – в Вильнюсе.