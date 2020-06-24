Латвия: последствия народного праздника Лиго

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24 июня 2020, 19:51 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Праздничный пирог на праздник Лиго испекла автор

Несомненно, латвийский праздник Лиго – самый народный праздник! И отмечают его широко!

За минувшие сутки в Латвии произошло 42 пожара и 54 аварии, пострадало девять человек. В водоемах обнаружили трех утонувших. Всего работники Государственной пожарно-спасательной службы получили за сутки 123 вызова. Было выписано 17 протоколов за вождение в нетрезвом виде. Для небольшой Латвии это приличная статистика.

Были еще и курьезные случаи. Одна парочка решила, что непременно может найти цветок папоротника в… Старой Риге, в публичном месте недалеко от храма. За таким «интимным» делом в центре города влюбленных застала полиция. Вместо цветка папоротника молодые люди получили штраф и административный протокол.

Дурной пример, как известно, заразителен: стражи порядка задержали на пляже мужчину, который занимался самоудовлетворением. Его доставили в участок.

Почему же, именно, на летний праздник Лиго приходится много травм, несчастных случаев?

Комментарии специально для «Аргументы Недели» латвийского травматолога, члена правления 2-й больницы Яниса Петрониса: «Для празднующих Лиго – самая короткая ночь в году, а для врачей – самая длинная. Медикам работы на Лиго прибавляется. Я считаю, что из-за беспечности и необдуманности людей. «Слетают с тормозов». Каждый год травмы, а в этом, после снятия ЧС, люди решили отметить широко праздник. Самые распространенные травмы – порезы разбитым стеклом, ожоги от костра, травмы позвоночника при падении, переломы ног. Но существуют и последствия: многие люди, например, порезы не считают чем-то серьезным. А это не так! Кто знает, какие последствия будут? Если произойдет заражение крови, а если порезаны сосуды или сухожилия, то последствия серьезные. Конечно, никто не застрахован от травм, но позаботиться о себе следует. Часто люди отмечают Лиго в незнакомом месте, у водоемов. Нужно же сперва изучить место, а уже потом совершать прыжки в воду. «Неправильный» прыжок и получите перелом шейных позвонков. Я говорю об элементарных мерах безопасности и внимательности. Будьте здоровы».