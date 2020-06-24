Протесты в Голландии прошли, но осадок остался

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июня 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Протестные акции захлестнули многие государства планеты. И причина не только в убийстве Флойда. Совсем недавно 22 июня в Голландской Гааге вспыхнула демонстрация, направленная против карантинных мер.

Вначале всё планировалось провести мирно. Акция была согласована с властями города и полностью подтверждена. Но затем в ряды протестующих стали проникать всякие хулиганы и любители разбоя. Дело дошло до ожесточённых столкновений с полицией. Полицейским пришлось пойти на применение водомётов против бунтовщиков. Завершилось всё массовыми беспорядками и сотнями задержаний.

Люди сразу же припомнили правоохранителям все их давние грехи. От коронавирусных проблем они сразу же перекинулись к вопросам полицейского насилия в Европе и США. На некоторое время центр Гааги погрузился в настоящий хаос. Между тем, власти изо всех сил советуют жителям Голландии воздерживаться от подобных акций. Ведь коронавирусная пандемия в этой стране ещё не завершилась. Проблема по-прежнему существует, а количество заражённых продолжает расти. Массовые беспорядки вполне могут привести к резкому ухудшению эпидемиологической ситуации.

Сейчас протесты уже утихли, а виновники столкновений с полицией получили заслуженное наказание. Но осадок от п