На Кубани вдова ветерана ВОВ по решению суда переедет из аварийного жилья

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24 июня 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Прокуратура Брюховецкого района Краснодарского края восстановила жилищные права вдовы ветерана Великой Отечественной войны, после обращения о нарушении жилищных прав 87-летней пенсионерки.

Прокурором было установлено, что проживает вдова в неблагоустроенном жилом помещении, в которм отсутствует холодная и горячая вода а также нет ванной комнаты и туалета. Но, не смотря на все эти недостатки, местная администрация отказала ей в постановлении на учет нуждающейся в жилом помещении.

Прокурор Брюховецкого района в целях защиты прав вдовы ветерана ВОВ обратился в суд с исковым заявлением о том, чтобы отказ администрации признали незаконным.

Суд в полном оъеме удовлетворил требование прокурора. Решение обращено к немедленному исполнению.