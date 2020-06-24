Депутат Мосгордумы Киселева: Около 67 тыс поездок за день совершается на прокатных велосипедах в Москве

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24 июня 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

Прокат велосипедов в Москве, фото соцсети

Велопрокат в столице очень востребован - на сегодня около 67 тыс. поездок в день совершается в Москве на прокатных велосипедах. Об этом в беседе с джурналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила член комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Мария Киселева.

«Сейчас велосипед оказался очень востребованным. Велопарковки, велосипедная инфраструктура, которая в нашем городе открылась и активно продолжает развиваться, пользуются спросом. Сегодня оказалось, что безопаснее пользоваться велосипедом, чем общественным транспортом. Люди выбирают велосипед не только в качестве развлечения или спортивной нагрузки, но еще и как транспортное средство, чтобы добраться до какого-либо места. <...> Цифры показывают, насколько часто люди пользуются велопрокатом. Порядка 67 тыс. поездок совершается в день. И это только прокатные велосипеды. Сейчас в столице более 600 парковочных станций, где можно взять велосипеды напрокат. Цифры говорят о том, что направление очень востребовано жителями. Думаю, что будет еще более востребовано и дальше», - сказала Мария Киселева.

Она отметила, что при использовании велосипеда необходимо соблюдать меры безопасности, например, надевать перчатки.

«Все велопрокатные велосипеды, конечно же, обрабатываются, но можно иметь при себе (средства защиты) для того, чтобы дополнительно обезопасить себя и окружающих», - пояснила Мария Киселева.

Депутат подчеркнула, что до конца сезона на услуги велопроката будет действовать скидка 30%. А тем, кто уже обеспечил себя доступом к сезонному прокату заранее, можно будет воспользоваться дополнительными промокодами.

«Планируется, что уже в конце июня на дорогах появятся велопатрули ЦОДД на велосипедах. Они будут контролировать и регулировать сложные, опасные моменты. Иногда на дорогах возникают аварийные ситуации или какие-то поломки, проблемы с парковками - здесь эти велопатрули смогут прийти на помощь. Пока они будут работать только в центре города, но постепенно, если такая практика покажет свою эффективность и будет востребована, количество велопатрулей будет увеличено, и круг их деятельности расширится», - добавила Мария Киселева.