Депутат МГД Евгений Герасимов прочитал солдатские письма в рамках онлайн-проекта

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24 июня 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Народный артист России, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов прочитал письма солдата В.И. Глухаренко в рамках проекта «Москва – с заботой об истории».

Как отметила пресс-секретарь проекта «Историческая память» Людмила Касперова, с первой строчки из фронтового письма Герасимов завладевает вниманием зрителя. «Феномен Герасимова – в его верном «партнёре» – сердце, берущем на себя все переживания, какофонию звуков его мелодичной и ранимой души», – добавила она.

Людмила Касперова напомнила, что впервые фразу «Доверяй своему сердцу» Евгений Герасимов услышал в шестидесятых годах прошлого столетия от своего отца-фронтовика, который в своё время ушёл на фронт добровольцем и вернулся с войны без ноги. Артист со своей сестрой всегда рассказывали сыну и внуку о фронтовом подвиге их отца, воспитавшего в уважении к старшим. Это качество передалось младшим поколениям Герасимовых. Так, правнук Владимира Герасимова-старшего, унаследовавший его черты лица и характер, написал рассказ о вкладе своего прадеда в Великую Победу.

По словам Людмилы Касперовой, каждое слово фронтовых писем, прочитанных Герасимовым, проходит через сердце артиста, а слушающий чтение никогда не забудет этот текст.