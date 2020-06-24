Дворники Ялты оделись в голубое и приняли присягу

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июня 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Идея одеть ялтинских дворников так, чтобы на них было приятно смотреть как говорят принадлежит Ивану ИМГРУНТУ.

Напомним тем, кто не знает – мэр Ялты решил переформатировать городских дворников как внутренне, так и внешне: они получили новую форму голубого цвета и присягнули сделать город лучшим в мире.

Чем обоснована эта причуда не объясняется. Люди и метлы остались те же, но, вроде зарплату им добавили. А если бы, кстати, и деньги, потраченные на новые костюмы им раздали, уличники были бы вообще счастливы.

Кстати, о деньгах. Мэр гордо доложил, что «Все полностью профинансировали меценаты». Но почему-то ни один меценат не вышел и гордо не сказал: «Эти деньги дал я». А меценаты обычно увековечивают свое имя в истории – это, во-первых, приятно, а во-вторых, демонстрирует будущим поколениям, как заботились богатеи и своем крае и что не жалели копеечку своего, нажитого непосильным трудом, на благо России. А тут безымянные какие-то меценаты. И гордиться, получается некем.

Но возможно меценат, увидев, что захотел господин ИМГРУНТ, просто дал ему денег, со словами «Хорошо, оплачу твои хотелки, только отстань. И налоговой, кстати, скажи, чтобы от меня отстала». И теперь краснеть за голубые дворничьи наряды придется одному мэру.

Кстати за ношение кастомного наряда «от Ивана Имгрунта» будут доплачивать по 1000 рублей в месяц.

А цвет почему голубой? Это же чудовищно не практично. А дворники не по набережной дефилируют, а грязь убирают. Он пару раз в перчатках своих замызганных за козырек кепки «а-ля клоун Олег Попов» возьмется и хана кепке. А тут как назло мэр, и сразу у мэра претензия о небрежном отношении к дорогой его сердцу спецодежде. И не заплатят 1000 рублей надбавки.

А еще «куклам Имгнунта» сошьют парадную и зимнюю спецодежду. И все это будет в дореволюционном стиле. Короче полное «вперед, в прошлое».

Б.АЗАР для «Аргументов недели – Крым»