Депутат МГД Козлов: Необходимо адаптировать городскую среду для людей с ограниченными возможностями

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июня 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Важно адаптировать городскую среду для людей с ограниченными возможностями и воспитывать в обществе уважительное отношение к таким жителям. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил депутат Мосгордумы, председатель попечительского совета Московского фестиваля волонтеров «Доступ открыт» Александр Козлов.

«В России почти 12 млн людей, имеющих инвалидность той или иной категории. И только в столице таких более миллиона! Это огромное количество людей, которые желают, могут и должны быть включены в нашу жизнь. Мы должны вместе учиться, работать, постоянно контактировать – все это подразумевают принципы инклюзивности. Потому мы и должны помогать им с адаптацией в обществе – раз, адаптировать среду для их нужд и потребностей, делать ее доступнее – два, воспитывать в обществе правильное, уважительное к ним отношение – три! Да, формально их называют «люди с ограниченными возможностями». Но я, являясь председателем попечительского совета фестиваля «Доступ открыт», и будучи хорошо лично знакомым с его участниками, могу заявить: это люди с неограниченной силой воли и характера, люди безграничных талантов и любви к жизни, несмотря на все испытания. Этому нам еще стоит у них поучиться», - сказал Александр Козлов.

По его словам, самый главный итог фестиваля, который в этом году впервые прошел онлайн, то, что благодаря такому формату, он сможет и впредь собирать неограниченное число участников и гостей, «практически каждого жителя столицы и всей России».