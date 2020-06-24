«КлинСтайл»: когда за дело берутся профессионалы качественной уборки 

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июня 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Сергей Александрович Струк

В штате любой компании имеется технический персонал, который занимается уборкой помещений. Но он далеко не всегда обладает необходимыми навыками для качественного клининга. Решение проблемы - простое: пригласить профильных специалистов, обладающих высокими компетенциями для проведения профессиональной и эффективной уборки. Наш собеседник – Генеральный директор ООО «КлинСтайл» Сергей Александрович Струк.

Сергей Александрович! Клининг – одно из самых «молодых» направлений бизнеса в сфере услуг. За пять лет с нуля Вы создали успешно развивающуюся компанию. При этом Ваш бизнес - семейный, вместе с женой вы работаете с самого основания фирмы. Как удалось добиться таких впечатляющих успехов?



Нужно отдать должное супруге, она всегда спокойно реагирует на все вопросы. Семейный бизнес, совместная работа – это не так уж просто. Нужны очень хорошие отношения, которые в семье накапливаются и укрепляются с годами – уважение, взаимопонимание. Вопросы решаются не только в течение рабочего времен, но и на вечерних совещаниях. Мы трудимся не только в офисе, но и за его пределами, в режиме онлайн.

А наши успехи, развитие? Наверное, сказывается большой опыт руководящей работы, напористость, уверенность. Я - бывший военнослужащий, закончил службу заместителем начальника факультета Военной Академии материально-технического обеспечения. Оказался на пенсии и решил проявить себя в другой сфере. Опыт управления более 16 лет, и как говорится в фильме «Москва слезам не верит», когда научишься руководить тремя людьми, то остальное количество значения не имеет.

Изменилось ли с годами отношение клиентов к этой услуге, к вашей работе?

Да, как пример - сотрудничество с управляющими компаниями. Те руководители, которые живут в ногу со временем, стараются передать на субподряд услуги, требующие профессионального подхода: лифтами занимаются лифтёры и так далее. Когда мы только начинали, мне пришла идея переговорить с управляющими компаниями и попробовать забрать уборку на субподряд. На начальном этапе было трудно убедить руководителей в том, что когда клининг будет заниматься профессиональной уборкой многоквартирных домов, они получат освобождение мастеров от обязанности следить за уборкой придомовых территорий и внутри помещений - уборки снега, покоса травы, работы самих уборщиц. У мастера появляется время для качественного оказания других услуг и более тщательного изучения технического фунционала дома – работы лифтов, водо-, тепло-снабжения так далее. Кроме того, мы снимаем с управляющих компаний все вопросы по найму персонала.

И когда мы убедили первые управляющие компании, то получили два жилых комплекса.



Как результат, на сегодняшний момент мы занимаем лидирующие позиции в Санкт-Петербурге. Были партнеры, которые пробовали работать с другими клининговыми компаниями, но все равно через какое-то время они возвращались к нам.

Ваша компания оказывает услуги по профессиональной уборке не только домов, но также офисов и складов, предприятий общепита, АЗС, спорткомплексов и т.д. Есть ли какие-то тонкости в технологиях клининга этих объектов?

Мы изначально занимались полным спектром услуг, но потом переключились на узконаправленное направление – уборка мест общего пользования многоквартирных домов, придомовых территорий, внутриквартальных территорий. Хотя можем убирать и бизнес-центры и спорт-комплексы.

Мы - одна из немногих компаний в Петербурге, которая производит уборку с новейшей безвёдерной МОП-системой, разработанной немецкой компаний «Vileda Profession» (от английского mop - «швабра»). Смысл и принцип этой уборки заключается в том, что в ней нет перекрёстного загрязнения. Используются специальные автономные контейнеры, в которые по определённой схеме укладываются МОПы, в сами контейнеры заливается определенное количество готового для уборки раствора. Формула раствора (секретная) зависит от специфики самого помещения.

Через 10 минут МОПы впитывают в себя раствор и становятся достаточно влажными, что позволяет не размазывать грязь, а чисто убирать. Одного МОПа хватает на помещение от 20 до 50 квадратных метров, в зависимости от загрязнённости. Соответственно, клинер берёт контейнер, в котором находится от 10 МОПов, и может убрать от 200 до 500 квадратных метров. Использовал один контейнер, достал другой с чистыми тряпками, а старый закинул в специальную сумку на рабочей тележке.

При этом нет перекрёстного загрязнения, лишних движений, смены воды. Увеличивается количество убранной площади – уменьшаются затраты на уборку здания. Все отработанные материалы убираются и закладываются в специальную стиральную машину, которая доводит режим стирки до температуры кипения и не сбрасывает температуру, а держит её 15-20 минут. Именно при таком режиме происходит качественная и полная дезинфекция МОПов. Продолжительность стирки – до полутора часов, и с МОПом после такой дезинфекции можно продолжать качественную работу. Это непрерывный цикл. У сотрудника есть несколько контейнеров: одни загрязнились – взяли новые и пошли работать дальше.

Как повлияли на вашу работу ограничения, связанные с коронавирусом? Ведь ваши сотрудники до сих пор находятся в зоне риска.

Карантин повлиял в какой-то степени на моральный климат в коллективе. Сотрудники реагировали по-разному – кто-то уволился из-за страха заразиться, у кого-то не выдерживала психика из-за эмоционального напряжения. Но в то же время люди начали больше уделять внимание гигиене и трудовой дисциплине, соблюдать рекомендованную дистанцию. Когда все это началось, у нас на складе не было достаточного количества защитных и дезинфицирующих средств для таких объёмов работы. Но на сегодняшний день мы укомплектованы достаточно. Добавлю, что за время пандемии наши трудозатраты увеличились практически в три раза. Раньше мы занимались просто уборкой мест общего пользования, а сегодня два раза в день делаем дезинфекцию, плюс добавилась дезинфекция лавочек, детских и спортивных площадок.

Разве городские власти не запретили гражданам находиться на детских и спортивных площадках?

Да, запретили, но люди часто игнорировали эти запреты, срывали сигнальные ленты. Были и инциденты: в Кудрово жительница разорвала дворнику спецодежду, обвиняя его в том, что тот травит собак и окружающую среду. Людей хватило лишь на неделю самоизоляции, а потом... Многие думают до сих пор, что этот вирус - очередной фейк.

Кто-то из сотрудников переболел коронавирусом?

Нет, ни один. Все работали в защитных костюмах, масках, соблюдали необходимые меры безопасности. Для всех сотрудников были пошиты специальные многоразовые маски. Мы безопасностью не пренебрегали и позаботились обо всех! Подчеркну, что при таких объемах работ мы не стали нанимать новый персонал, справились своими силами. Запустили в обслуживание еще пару новых домов. Купили новый автомобиль для перевозок, специальные распылители для обработки детских площадок и дезинфекции помещений.

Такие меры безопасности требуют дополнительных затрат. Вам их возместят?

Пока всё происходит на добровольных началах. Конечно, своих людей мы не обидим, и они получат дополнительные компенсации, премии. При этом мы используем новые химикаты – специально для обработки и защиты поверхностей от бактерий и вирусов. Закуплена специальная химия для ежедневной уборки. Она добавляется в контейнеры, и с её помощью производится уборка полностью во всех многоквартирных домах. Так будет до окончания карантинных мероприятий.

Есть, конечно, и тревожные моменты. Знаете, как говорится? Кому война, а кому мать родна. Цены на дезинфицирующие средства за этот период выросли от 800 рублей за пятилитровую канистру до 3 тысяч рублей. А ведь это наши прямые затраты, и нам их никто не компенсирует. Хотя мы якобы попадаем под государственную субсидию, нам пообещали девять миллионов, но вот вторую неделю вопрос стоит на месте. Если мы ее получим, то только 1 декабря 2020 года. Разумеется, при условии сохранения количества сотрудников. Нам пообещали налоговые каникулы, но, как мне сообщили, мы не попали в льготную категорию.

Пандемии приходят и уходят. Хотелось бы узнать ещё о вашей обычной работе. По какому принципу компания набирает сотрудников?

Я бы сказал так: у нас работают не все – у нас работают лучшие! Мы не тратим время на долгое обучение дворников, клинеров, паркингистов, бухгалтеров, кадровиков и всех прочих.

При выходе нового сотрудника на любой объект, при смене работника (по самым разным причинам – кто-то заболел, уехал, нашел другую работу) приезжает специально обученный менеджер, проводит консультацию. Сотрудники в обязательном порядке посещают семинары, в Петербурге в том числе. Почти весь аппарат управления прошёл обучение в компании-партнере «ВИЛЕДА». Все знают, как организовать уборку.

Так же у нас есть отдел контроля качества, который периодически объезжает все объекты и очень внимательно следит за уровнем и качеством проделанной работы. Если что не так – задерживаются на объекте и проводят дополнительное обучение сотрудников.

Важный момент работы вашей компании – создание Интернет-магазина, предлагающего качественный инвентарь и профессиональную химию.

Благодаря этому магазину мы полностью обеспечиваем себя всем необходимым ассортиментом: от простой салфетки до поломоечной машины. Знаете, когда мы окунулись в сферу клининга, то поняли: невозможно приобрести всё в одном месте. Приходилось ездить из одного конца города в другой, где-то одно приобрели, где-то другое, третье вообще надо ждать два-три дня (как правило, все магазины так работают). И пришли к решению сделать интернет-магазин. В Москве на выставке познакомились с производителями, взяли дилерство по Санкт-Петербургу, начали развивать, помимо клининга, ещё и эту сферу. Основные покупатели – гостиницы, различные управляющие компании, физические лица. Да, везде продаётся практически одно и то же, но мы имеем ряд эксклюзивных позиций, которых нет в гипермаркетах. Плюс - всё в одном месте.

Добавлю к этому, что, помимо Интернет-магазина, мы недавно открыли в Кудрово ещё и розничную точку продаж.

Использует ли «КлинСтайл» возможности социальных сетей для общения с клиентами?

По клинингу: в многоквартирных домах вывешиваются графики уборки, где собственники видят даты, название компании, телефоны, адрес электронной почты. Если услуга не была оказана (человеческий фактор никуда не денется), люди могут обратиться по телефону и пожаловаться, высказать претензии, пожелания. К слову, претензий не так много – чаще приходят благодарности.

По организации работы: есть группы в WhatsApp, где менеджеры каждый день производят фотофиксацию оказанных работ и услуг. Качество уборки можно проверить в течение 30-40 минут после её оказания.

В чем конкурентное преимущество вашей компании?

У нас девиз: «Чисто там, где мы». Все считают, что клининг - простая сфера: тряпка, уборщица, и все счастливы. Но это далеко не так.

Мы либо берёмся и делаем всё правильно, как это должно быть, либо не берёмся вовсе.

Не так давно по финансово-экономическим показателям мы были признаны «Лучшим предприятием России 2018», получили «Звезду качества». Наши объекты имеют звание «Лучшие дворы Санкт-Петербурга» на протяжении нескольких лет. В этом году лучшим объектом, лучшим двором стал комплекс «Три ветра» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Все ждут награждений, но в связи с коронавирусом мероприятие откладывается. До этого первое место два года занимал жилой комплекс «Смольный парк».