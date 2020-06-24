«Не смог повернуть», на параде в Севастополе головной танк Т-34 чуть не въехал в толпу зрителей
24 июня 2020, 13:03[ «Аргументы Недели» ]
На параде в Севастополе головной танк Т-34 чуть не въехал в зрителей. Как сообщают местные жители, присутствовавшие на мероприятии, инцидент произошёл у поворота на площадь Нахимова. Люди сильно испугались, когда многотонная машина двинулась на толпу.
«Танк Т-34, возглавлявший колонну, неожиданно не смог повернуть и поехал прямо. Зрители не ожидали такого и не успели отойти. К месту подбежала военная полиция, танк остановили и заглушили. Отремонтировали прямо на месте, после чего машина продолжила движение. Этому танку 75 лет, его отреставрировали к параду», - цитирует издание «Подъём» очевидцев.
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