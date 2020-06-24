На Южном Урале водному кризису объявили бой

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24 июня 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Олега Каргаполова

Жители Южного Урала жалуются на перебои с водоснабжением. Главы муниципалитетов уже получили план решения этой проблемы. Его представил губернатор Алексей Текслер.

Руководитель области созвал экстренное совещание и сообщил, что от южноуральцев поступают многочисленные обращения на тему отсутствия воды. Жалобы регистрировались из таких населенных пунктов, как село Хомутинино Увельского района, поселок Сухтелинский Верхнеуральского района, села Миасское и Канашево Красноармейского района, Карталы и Чесма. По каждой территории есть конкретные решения и установлены сроки проведения работ. Губернатор заявил, что будет держать исполнение под личным контролем.

На совещании были озвучены основные причины перебоев с водой. Прежде всего, это сильная изношенность сетей. Также сказывается отсутствие инвентаризации объектов, их ненадлежащее содержание, несвоевременная замена оборудования, отсутствие промывки скважин, незаконные врезки и увеличенный водозабор летом.

Алексей Текслер озвучил конкретный план решения проблемы водоснабжения. Так, следует провести инвентаризацию всех объектов, установить приборы учета, выявить и отключить незаконные врезки, обновить схемы водоснабжения, составить порядок модернизации объектов и установить нормативы на полив.

- Необходимо навести порядок. Мы эту сферу деньгами за один год не зальем, но еще раз повторю, практика показывает – кто каждый год этой проблемой занимается, проблему решает. А те, кто ждет у моря погоды, только потом кивают на регион или еще кого-то, о том, что проблема не решается, - сказал губернатор.

Главам необходимо провести инвентаризацию всех объектов и сетей; установить приборы учета; провести работы по выявлению и отключению незаконных врезок; обновить все схемы водоснабжения; составить план первоочередных ремонтов и модернизации объектов инфраструктуры; подготовить заявки и проектно-сметную документацию на участие в государственных программах; установить нормативы (в случае их отсутствия) на полив и ведение фермерского хозяйств.

Кстати, на минувшей неделе Алексей Текслер заезжал на Долгобродский канал, который перебрасывает воду из реки Уфа. Это помогает наполнить Аргазинское водохранилище, питающее источник питьевой воды Челябинска – Шершневское водохранилище.

Общая протяженность тракта составляет 51 километр, работы на объекте уже завершены. Строительство тракта водоподачи позволит при необходимости в маловодные годы перебросить из реки Уфы в Аргазинское водохранилище около 150 миллионов кубометров воды в год. К слову, сейчас уровень воды в Шершнях достаточный.

- Долгобродский канал – ключевой для безопасности водоснабжения Челябинской агломерации. Завершилась стройка, начатая еще с советских времен. Мы точно гарантируем, что при любых обстоятельствах в Челябинской агломерации не будет проблем с чистой питьевой водой, – заверил Алексей Текслер.