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Нищие китайцы и богатые россияне или сколько мы платим главам наших госбанков?

, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

Нищие китайцы и богатые россияне или сколько мы платим главам наших госбанков?

Китайский госбанк ICBC – крупнейший банк в мире, его стоимость рекордные 224 миллиарда долларов. Для сравнения «Сбербанк» оценивается всего в 64 миллиарда «зеленых». Но глава ICBC Цзян Цзяньцинь получает в 123 раза меньше главы Сбербанка – Германа Грефа. Видимо уровень компетентности  и профессионализма последнего в 123 раза выше, чем у китайского коллеги.

Ну и для наглядности:
ICBC
Стоимость: $224 млрд
Чистая прибыль: $45.3 млрд
Вознаграждение главы: $89 700

Сбербанк
Стоимость: $64 млрд
Чистая прибыль: $10.6 млрд
Вознаграждение главы: $11 000 000

В сети шутят, что, если Герману Оскаровичу платить меньше, то его переманят к себе иностранные конкуренты, а мы свое национальное достояние не отдадим.

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