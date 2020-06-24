Нищие китайцы и богатые россияне или сколько мы платим главам наших госбанков?

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июня 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

Китайский госбанк ICBC – крупнейший банк в мире, его стоимость рекордные 224 миллиарда долларов. Для сравнения «Сбербанк» оценивается всего в 64 миллиарда «зеленых». Но глава ICBC Цзян Цзяньцинь получает в 123 раза меньше главы Сбербанка – Германа Грефа. Видимо уровень компетентности и профессионализма последнего в 123 раза выше, чем у китайского коллеги.

Ну и для наглядности:

ICBC

Стоимость: $224 млрд

Чистая прибыль: $45.3 млрд

Вознаграждение главы: $89 700



Сбербанк

Стоимость: $64 млрд

Чистая прибыль: $10.6 млрд

Вознаграждение главы: $11 000 000

В сети шутят, что, если Герману Оскаровичу платить меньше, то его переманят к себе иностранные конкуренты, а мы свое национальное достояние не отдадим.