Нищие китайцы и богатые россияне или сколько мы платим главам наших госбанков?
24 июня 2020, 12:43[ «Аргументы Недели» ]
Китайский госбанк ICBC – крупнейший банк в мире, его стоимость рекордные 224 миллиарда долларов. Для сравнения «Сбербанк» оценивается всего в 64 миллиарда «зеленых». Но глава ICBC Цзян Цзяньцинь получает в 123 раза меньше главы Сбербанка – Германа Грефа. Видимо уровень компетентности и профессионализма последнего в 123 раза выше, чем у китайского коллеги.
Ну и для наглядности: ICBC Стоимость: $224 млрд Чистая прибыль: $45.3 млрд Вознаграждение главы: $89 700
Сбербанк Стоимость: $64 млрд Чистая прибыль: $10.6 млрд Вознаграждение главы: $11 000 000
В сети шутят, что, если Герману Оскаровичу платить меньше, то его переманят к себе иностранные конкуренты, а мы свое национальное достояние не отдадим.
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