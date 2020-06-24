Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом на планете

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24 июня 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Депутат Геннадий Онищенко. Фото: сайт Госдумы РФ

Экс-глава Роспотребнадзора, ныне депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко назвал самым безопасным местом в России и в мире Красную площадь.

Здесь 24 июня проходит парад Победы, все присутствовавшие ветераны перед мероприятием выдержали карантин. Онищенко заявил, что сейчас это самое безопасное место в РФ и на планете, поскольку «все ветераны выдержали карантин, все, кто будет на первой трибуне, проверены, ребята все были в изоляции», – сказал Онищенко, приехавший на парад в числе гостей.

Ранее сообщалось, что гостей парада Победы в Москве рассадят на трибунах с соблюдением дистанцирования.