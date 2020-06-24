Увеличенный подоходный налог. Сколько в России таких людей и хватит ли этих денег больным детям?

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июня 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

Вчера президент Путин заявил, что в России будет введен повышенный подоходный налог «для богатых» и пойдут эти деньги на лечение больных детей и высокотехнологичную медицину. Повышенная ставка в 15% место 13 ждет всех резидентов России, чей годовой доход превышает 5 миллионов. Много ли это? И хватит ли 2 процента на больных детишек?

По данным базы «Всемирного неравенства», которую ведет Мировой банк, налогооблагаемый доход в 5 миллионов рублей в год имеют 0,5% взрослых россиян. При численности взрослого населения около 114 миллионов человек, это 570 тысяч.

Президент назвал цифру 60 миллиардов, столько бюджет получит при увеличенной налоговой ставке для богатых. Много ли это? Это половина того, что сейчас выделяет федеральный Фонд медицинского страхования на бесплатную высокотехнологичную помощь сверх базовой программы ОМС. То есть в 2020 году на лечение онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, нейрохирургии, ортопедии и других отраслей медицины должно быть потрачено 103,9 миллиарда рублей, но мы по-прежнему собираем СМС-ками деньги на больных детей. Поэтому сами решайте хватит ли еще плюс 60 миллиардов.

Кстати, многие пользователи сети после обращения президента сразу же вооружились калькуляторами и посчитали, что плательщиками повышенного налога станут те, чье зарплата больше 416 тысяч рублей в месяц. И тут же заметили, что средняя зарплата депутата Госдумы, после налоговых вычетов, составляет порядка 350-400 тысяч рублей. Точные цифры назвать непросто - индивидуальные надбавки, льготы и премии, и содержание из госбюджета в размере 1,5 миллионов рублей в месяц. Но это же не зарплата, а значит в категорию богатых людей народные избранники точно не попадают.