Коронавирус 24 июня: опасная Россия для ЕС, «кунг-флю» от Трампа и первые данные о введении вакцины

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24 июня 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

фото: соцсети

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 9 388 680 человек. Погибли 480 407 инфицированных, вылечились – 5 047 092.

• Коэффициент распространения коронавируса в России за сутки незначительно снизился, опустившись на 0,01 – до отметки 0,96.

Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу снятия ограничений, при значении 0,5 и менее – к третьему.

• Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам соцучреждений, домов престарелых, детских интернатов, а также педагогам, медперсоналу и психологам до 15 сентября 2020 года.

Глава государства добавил, как и для медицинских работников, данные выплаты будут учитываться для расчета отпускных.

• Европейский Союз может сохранить запрет на въезд на свои территории для жителей Российской Федерации, Бразилии и США.

В преддверии открытия европейских границ 1 июля, чиновники в Брюсселе активно обсуждают списки стран, жители которых смогут въехать в ЕС, исходя из того, как власти этих государств справляются с пандемией COVID-19. В списки будут включены те страны, в которых среднее число новых случаев заражения коронавирусом за 14 дней на 100 тысяч человек населения равно 16. На основании данного критерия, Бразилия (190 случаев на 100 тысяч), США (107 случаев) и Россия (80 случаев) не относятся к безопасным. Список будут пересматривать каждые две недели.

• Дональд Трамп предложил назвать коронавирус «кунг-флю» (от названия китайского боевого искусства «кунг-фу» и английского слова «flu» – грипп).

До этого Президент США неоднократно обвинял Китай в сокрытии информации о происхождении коронавируса и распространении инфекции.

• Появились первые данные о последствиях введения российской вакцины от COVID-19.

В первые часы после введения у некоторых незначительно повышается температура и болит голова. В течение суток симптомы исчезали. Сейчас добровольцы чувствуют себя хорошо. Вакцину ввели второй группе добровольцев.

• Изобретение вакцины может оказаться бесползеным для пожилых людей. С таким заявлением выступили британские медики. Впрочем, способ спасти их все равно есть.

Спасти стариков могут внуки. Использование вакцины на молодых людях может защитить их бабушек и дедушек. К таким выводам пришли британские ученые.

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