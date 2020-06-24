Директор Тимати, дочка сенатора и жена депутата - Общественная палата. Перезагрузка

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24 июня 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]

Недавно Общественная палата РФ провела первое заседание в обновленном составе, и наблюдатели увидели там новые лица. Теперь печься о народе не покладая сил будут директор Тимати, дочка сенатора и жена депутата

Формирование нового состава Общественной палаты, который будет работать с 2020 до 2023 годы, началось еще весной. Сначала Президент почт на 50% обновил свою квоту. Так, из состава видных общественников исчезли зампред ВЦИОМ Иосиф Дискин, руководитель телеканала «Спас-ТВ» Борис Корчевников и режиссер Владимир Хотиненко, зато появились глава поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев, актриса и сооснователь благотворительного фонда «Я есть!» Ксения Алферова и подмосковный сыровар Олег Сирота.

На три четверти в Палате сменился пул представителей некоммерческих организаций и о чудо! – теперь народные интересы будут представлять владелец лейбла Black Star и директор Тимати Павел Курьянов и дочь сенатора Елены Мизулиной — Екатерина. Еще одна находка Общественной палаты в списке от НКО — освобожденная в 2019 году из американской тюрьмы Мария Бутина.

Но есть и то, что остается неизменным. Например, жена молочного короля и депутата Госдумы Аркадия Пономарева Неля по-прежнему будет представлять рядовых жителей Воронежской области. Кстати, ее супруг - основатель молочного гиганта «Молвест» в 2018-м, по официальной версии, заработал 177,2 миллиона рублей, Неля Валерьевна была скромнее - за год всего 15.4 миллионов рублей.

Ну и, конечно же, как всегда грандиозными остаются цели и задачи «народных общественников». «Задача нового состава ОП РФ будет направлена на консолидацию потенциала общественных и благотворительных организаций, занимающихся реальной помощью населению, в их диалоге с государством», - сказала ТАСС секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Все как всегда.