Когда на космос нет денег, а на штаб-квартиру есть. «Роскосмос» построит высотку в 248 метров за 25 миллиарда

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24 июня 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Москомархитетура

Москомархитетура согласовала проект строительства Национального космического центра, который станет новой штаб-квартирой госкорпорации «Роскосмос». Высота треугольной башни центра, выполненной в образе космического корабля, составит 248 метров.

Как пишет ТАСС, «ракета Роскосмоса» уступит лишь башням в «Москве-Сити и расположатся в ней Центр управления космическими полетами, корпус с лабораториями и другими офисами. Кроме того, в проекте задуман арт-объект - парящая фигура космонавта и музей с историческими образцами аэрокосмической техники. Рогозин объяснил, что здание «должно напоминать ракету как символ «Роскосмоса», это разумно», и поведал «Коммерсанту», что 25 миллиардов на строительство пойдут из городского бюджета, а сама госкорпорация на создание своего центра «не потратит ничего».