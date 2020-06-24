Священник назвал храм Вооружённых сил «языческим капищем» и объяснил, почему сейчас люди так негативно относятся к церкви

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июня 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]

Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна Курмоярова отстранили от служения за то, что он назвал главный храма Вооружённых сил «языческим капищем». Об этом он написал пост на личной странице в Facebook и сообщил, что даже после наказания удалять его не станет.

«Христианский храм может быть только там, где есть христианская община. Как я понимаю, этот храм построен в чистом поле, т.е. по близости люди не живут, поэтому и общины нет, а значит, это не храм, а языческое капище. И не важно, что там будет совершаться Божественная литургия, т.к. она будет совершаться нам же в суд и осуждение. Это еще один пример того, как Православие превращается в банальное язычество, со своими капищами, небесными покровителями, иконами родов войск, храмами по профессиональной принадлежности», - написал священник.

А через несколько дней священника отстранили от службы «до выяснения всех обстоятельств недостойного поведения»."Я что-то совсем перестаю понимать Православие? Меня запрещают без указания причин, а за педерастию, торговлю наркотиками людям-священнослужителям все сходит с рук, это как?", - ответил он на своей странице.

Кроме того, отец Иоанн так же вспомнил слова патриарх Кирилла, который в 2009 году говорил: «… не потому ли так сильно ударила революция по Церкви, что в сознании многих людей Церковь отождествлялась с властью, воспринималась как ее инструмент?» и задал свой главный вопрос к руководству РПЦ: «А не потому ли сейчас в обществе негативное отношение к церкви, что мы вновь повторяем старые ошибки?»