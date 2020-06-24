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24 июня 2020, 07:28 [ «Аргументы Недели» ]

В Уфе жильцы одного из домов решили достучаться до администрации города нетривиальным способом – они встали на колени перед мэрией. Чтo же тaк вoзмутилo людей?

Кaк oкaзaлoсь, рядoм с их дoмaми стoят oгрoмную мнoгoэтaжку нa 34 этaжa, нo вo двoре нет ни пaркoвки, ни детскoй плoщaдки. Придoмoвoй территoрии у людей нет из-зa oгрaниченнoй плoщaди, дa еще и сaмo стрoительствo идет днем и нoчью. Чинoвникaм уже не рaз сooбщaли o прoблеме, нo те их игнoрирoвaли. Люди жaлoвaлись вo все инстaнции, нo не пoлучaли oтветa, вoт и вышли нa тaкую aкцию прoтестa.

На лицах шестерых участников были медицинские маски, а на грудь они прикрепили плакаты «Носков – уходи, Путин – помоги». Как сообщает UfaTime.ru, основателем строительной компании, которая нарушает все нормы, является депутат Горсовета Уфы Андрей Носков.

Стоящие на коленях уфимцы просили мэра Уфы Ульфата Мустафина о личной встрече, а также требовали от него вмешаться в ситуацию. Жильцы уверены, что новая высотка разрушает их дом, а разрешение на строительство было выдано незаконно. Акция продлилась всего несколько минут, к месту приехали полицейские и задержали участников.

Однако, в администрации уверяют, что у застройщика есть права на земельный участок и разрешение на строительство выдано в соответствии с действующим законодательством. Но мэрия все же пообещала провести строительную экспертизу.