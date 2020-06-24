Массовое задержание лидеров преступных группировок в Москве закончилось перестрелкой

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июня 2020, 07:06 [ «Аргументы Недели» ]

Лидеры преступного мира устроили переговоры в кальянной на Алтуфьевском шоссе в Москве. Но полиция не дремала и решила утроить рейд по борьбе в оргпреступностью. К месту «сходки» стянули полицию и ОМОН и началась перестрелка.

В результате один человек пострадал при стрельбе кафе и 30 человек задержаны. «В правоохранительные органы поступила информация о сходке преступных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. После этого полиция и ФСБ организовала рейд против этой сходки и задержала порядка 30 человек внутри кафе», - сообщил источник в правоохранительных органах