Еще 46 миллиардов рублей будет направлено на развитие кубанских автодорог

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23 июня 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты Законодательного Собрания на 40-й сессии одобрили изменения в государственную программу «Развитие сети автомобильных дорог».

Информацию парламентариям представил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Александр Писаренко. Документом предусмотрено увеличение более чем на 46 миллиардов рублей общего объема финансирования госпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог» до 2025 года. Рост обусловлен прогнозным увеличением размера дорожного фонда Краснодарского края.

В частности, порядка 75 миллионов рублей будет дополнительно выделено уже в этом году. Эти средства планируется направить на строительство нового моста через реку Кубань между Краснодаром и поселком Яблоновским.

Как прокомментировал глава регионального парламента, дорожная отрасль в регионе находится на подъеме.

— Наша задача – поддерживать предлагаемые изменения. Нагрузка на дороги Краснодарского края очень высока и растет год от года. Через нашу территорию идет большой товаропоток в сторону портов и обратно. Летом на своих автомобилях к нам едут сотни тысяч и миллионы отдыхающих из разных регионов России. Поэтому вопрос состояния дорожной сети находится на жестком контроле, постоянно ведется поиск возможностей для того, чтобы сделать наши дороги более удобными и безопасными, — отметил Юрий Бурлачко.

В ходе сессии депутаты также согласовали изменения еще в четыре государственные программы. Коррективы были внесены в такие программы, как «Развитие здравоохранения», «Казачество Кубани», «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» и «Развитие топливно-энергетического комплекса». Они касались как перераспределения финансирования, так и уточнения плановых показателей реализации программ.