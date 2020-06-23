Для развития кубанского рыбоводства будет разработана дорожная карта

Аргументы Недели → Общество

23 июня 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На сессии ЗСК рассмотрен также вопрос о перспективах развития кубанского рыбоводства. Парламентарии оценили ситуацию в отрасли по итогам прошлого года и приняли соответствующее постановление.

Как реализовывался на практике профильный закон, регулирующий в крае процессы в сфере содержания и выращивания объектов аквакультуры, депутатам рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

В 2019 году свою деятельность в области рыбоводства осуществляли 462 хозяйства. Общая площадь, на которой на Кубани можно выращивать рыбу в товарных целях, составляет около 50 тысяч га. Из них свыше 24 тысяч гектаров заняты прудами. Однако почти половина данных территорий не используется. В некоторых муниципалитетах «простаивают» более 50 процентов специализированных водоемов.

Эффективность же отрасли при этом характеризуется таким показателем индикативного плана социально-экономического развития региона, как «Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах». Он не отражает объем реализации произведенной продукции, а показывает лишь объем выращенной и находящейся в водоеме рыбы. Что, в свою очередь, не позволяет провести объективную оценку и подтвердить фактическое наличие данного объема рыбы.

Для правильной оценки состояния отрасли в целом и динамики производственных показателей предприятий необходимо учитывать множество данных, отражающих в том числе исполнение условий договоров пользования рыбоводными участками и соблюдение ветеринарного законодательства. Важным фактором, направленным на целевое использование водоемов, пригодных для выращивания рыбы, является и инвентаризация водоемов. Она нужна для того, чтобы исключить нахождение земельных участков в границах естественных водоемов.

В ходе обсуждения вопроса депутаты высказали свое мнение по выходу из сложившейся ситуации. Речь, в частности, зашла о достаточном снабжении водой в летнее время каналов и прудов, где разводят рыбу. В целях ее экономии было предложено в качестве источника влаги для полива полей использовать не реки, а специально пробуренные скважины. Первый зампредседателя ЗСК Николай Гриценко акцентировал внимание собравшихся на проблеме дамб, самовольно построенных некоторыми рыбохозяйствами на кубанских реках. Такие заграждения, по мнению депутата, способствуют обмелению рек и лиманов, что, в свою очередь, негативно сказывается на ведении рыбоводства. Исправить ситуацию может серьезная инвентаризация рыбных хозяйств края.

В принятом постановлении депутаты рекомендовали региональному Минсельхозу разработать и утвердить дорожную карту по осуществлению комплекса мер, направленных на эффективное использование рыбохозяйствами водных ресурсов и содействие в производстве и реализации продукции. Главному аграрному ведомству совместно с органами местного самоуправления предстоит также провести инвентаризацию прудовых площадей, используемых для осуществления товарного рыбоводства.

Комментируя принятый документ, спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что спрос на выращенную на Кубани продукцию аквакультуры сегодня есть, и рыбоводы края постоянно стремятся его удовлетворить.

— У нас стабильно растет производство. Но чтобы оценить реальный потенциал отрасли краевому Минсельхозу необходимо объединить усилия с муниципалитетами, территориальным управлением Росрыболовства. Сообща работать над формированием прозрачных схем производства и реализации продукции. Нужно, чтобы для всех участников этого процесса рыбоводство стало долгосрочным приоритетом, а «дорожная карта» его развития - стимулом к дальнейшим действиям, — подчеркнул Юрий Бурлачко.