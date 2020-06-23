На участках для голосования в Москве обеспечат санитарную безопасность

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23 июня 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Санитарную безопасность обеспечат голосующим на участках в Москве, фото соцсети

Полную санитарную безопасность обеспечат тем жителям Москвы, которые решат принять участие в голосовании по изменению Конституции РФ на участках. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

«Будут выдаваться маски, перчатки одноразовые, ручки, потом это все будет утилизировано. Будет также соблюдаться наполняемость помещений, чтобы не допустить скопления людей, чтобы не ставить под угрозу жизнь и здоровье голосующих и тех, кто обеспечивает сам процесс голосования», - сказал Александр Асафов.

Он назвал такую меру «одной из важнейших мер». «Очень важно для тех, кто не может воспользоваться дистанционным голосованием или надомным и принял решение прийти на участок - их здоровье должно быть защищено так же, как здоровье тех, кто работает на участках, например, сотрудники полиции, которые охраняет участки», - заключил эксперт.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

Москвичи могут выбрать способ участия: проголосовать на удобном для них участке, принять избирательную комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.