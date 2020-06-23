Вице-спикером ЗСК стал Николай Петропавловский

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23 июня 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 40-й сессии ЗСК депутаты внесли изменения в структуру регионального парламента, увеличив в ней число вице-спикеров. С данной инициативой выступил председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко.

Говоря о необходимости изменений, руководитель кубанского парламента подчеркнул, что за время работы ЗСК шестого созыва на практике убедился: нужен вице-спикер, который бы возглавил социальное направление деятельности Законодательного Собрания.

— Сегодня 70 процентов краевого бюджета – затраты на социальную сферу. Поэтому вижу необходимость в усилении этого блока в ЗСК. Все три месяца работы в период пандемии показали эффективность и значимость социальных направлений для Кубани. Было установлено 11 выплат разного характера. Это результат конструктивного взаимодействия профильного комитета ЗСК с министерствами, которое принесло большую пользу жителям края, - сделал акцент Юрий Бурлачко.

Спикер ЗСК предложил на эту должность кандидатуру Николая Петропавловского, возглавляющего постоянный комитет ЗСК.

— В шестом созыве комитет по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения получился «сводным». В прошлом созыве этими важными для населения направлениями занимались разные комитеты. Сейчас весь огромный объем работы возложен на членов одного комитета, во главе которого стоит Николай Николаевич, — отметил Юрий Бурлачко.

При этом председатель ЗСК заметил, что появление еще одной должности вице-спикера не догма. По его мнению, все будет зависеть от важности, значимости и эффективности работы.

Инициатива спикера кубанского парламента была поддержана депутатами единогласно.