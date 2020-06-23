Татьяна Ковалева снова назначена Уполномоченным по правам ребенка

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23 июня 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты кубанского парламента в связи с истечением срока полномочий снова назначили Татьяну Ковалеву Уполномоченным по правам ребенка в Краснодарском крае. Она занимает эту должность с июня 2015 года по настоящее время.

Представляя кандидатуру Татьяны Ковалевой, председатель профильного комитета ЗСК Виктор Чернявский отметил, что нынешний детский омбудсмен имеет большой опыт работы на муниципальном и краевом уровнях в области образования, семейной политики, а также защиты прав и законных интересов ребенка. Татьяна Ковалева прошла путь от учителя до первого замминистра соцразвития и семейной политики края.

Кандидатура Татьяны Ковалевой была поддержана администрацией Краснодарского края, а также согласована с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анной Кузнецовой.

После тайного голосования, по результатам которого Татьяна Ковалева снова назначена на должность Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае, ею были произнесены слова присяги. А затем за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в дело защиты детей Татьяну Ковалеву наградили Почетной грамотой Законодательного Собрания Краснодарского края.

Комментируя назначение Татьяны Ковалевой, спикер ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае решает много важных, социально значимых вопросов. Очень часто от его деятельности зависят жизнь и здоровье, а также дальнейшая судьба детей. И поэтому его работа привлекает пристальное внимание депутатов.

— Недавно профильный комитет провел в дистанционном режиме парламентские слушания, на которых был рассмотрен доклад Уполномоченного по работе за 2019 год. Мы видим, что защита прав ребенка, обеспечивающая развитие счастливой и здоровой личности, для Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае всегда стоит во главе угла. И тут мы будем работать сообща. Ведь практически на каждой сессии рассматривается вопрос, так или иначе имеющий отношение к защите интересов детей. Давайте пожелаем избранному Уполномоченному успехов в ее непростой и такой нужной всему обществу работе, – сказал Юрий Бурлачко.