За жестокое обращение с животными — административная ответственность

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23 июня 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Во втором чтении на 40-й сессии ЗСК были рассмотрены изменения в краевой закон «Об административных правонарушениях» по установлению административной ответственности за нарушение порядка организации деятельности приютов, деятельности по обращению с животными без владельцев, требований о регистрации и перерегистрации кошек и собак, жестокое обращение с животными.

Законопроект в первом чтении был принят на мартовской сессии. Документ представил председатель профильного комитета ЗСК Александр Джеус. Так, в связи с вступлением в силу Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» губернатором Кубани утвержден Порядок организации и осуществления регионального государственного надзора в области обращения с животными на территории Краснодарского края. В соответствии с ним краевой департамент ветеринарии наделяется полномочиями по осуществлению надзора в этой сфере. Для эффективного исполнения этих полномочий законом устанавливается административная ответственность за нарушение обязательных требований в области обращения с животными без владельцев; в области организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них; в области защиты животных от жестокого обращения. Также в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по осуществлению контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения законопроектом вводится статья 7.16, предусматривающая административную ответственность за нарушение установленного режима на особо охраняемых природных территориях местного значения. — Мы принимаем очень важные в социальном плане изменения в Административный кодекс края. Они установят ответственность за соблюдение правил обращения с животными, а также за нарушение установленного режима особо охраняемых природных территорий местного значения. К сожалению, беречь и сохранять природу, окружающий животный мир одними лишь призывами – невозможно. Они должны быть подкреплены требованиями закона и штрафами за их невыполнение, – подчеркнул в комментарии спикер ЗСК Юрий Бурлачко.