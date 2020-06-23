США совершили большую ошибку в отношениях с Китаем

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июня 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Washington Times

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В течение последних 30 лет политика Америки в отношении Китая была неправильной. Это не вина какого-то конкретного человека или группы людей. Скорее, это общий и ужасный провал республиканцев и демократов, ястребов и голубей, бизнеса и мозговых центров.

Американцы давно пришли к выводу, что модель сдерживания России, ориентированная в первую очередь на экономическую интеграцию с целью военного сдерживания — была правильным ответом и непосредственно применима к Китаю. Теория была проста: если мы будем достаточно торговать с Китаем, они в конечном итоге включат наши ценности в свое общество.

К сожалению, эта теория оказалась ошибочной. Китай не менее безжалостен, не менее жаден, не менее тоталитарен, не менее опасен, чем это было поколение назад. На самом деле, последние 30 лет сделали Китай сильнее, а Соединенные Штаты слабее и подогрели аппетит Китая к еще большей власти.

Что пошло не так? В отличие от России, Китай мало разделяет историю Запада и, следовательно, его ценности. У китайских коммунистов такой проблемы нет. Коллективизм и самодержавие являются коренными видами на большей части территории Китая.

Нет никакой вины в том, что мы ошиблись. Но было бы достойно осуждения, если бы мы не предприняли шагов по исправлению ситуации. Американский народ в этом отношении опережает своих лидеров. В опросе, проведенном компанией Morning Consult в мае, 65% республиканцев и 53% демократов определили Китай скорее, как врага, чем союзника.

Однако для того, чтобы иметь организованный, значимый и эффективный национальный ответ, мы должны начать с признания того, что мы совершили ошибку в наших первоначальных усилиях. Нам нужна ясность относительно угрозы, исходящей от Китая, будь то кража интеллектуальной собственности, захват международной территории, манипулирование американскими финансовыми рынками, наша зависимость от поставок, проходящих через Китай, попытка захватить контроль над международными организациями (и Гонконгом) или риск, связанный с контролем Китая над 5G.

Более 50 ученых были уволены из системы Национальных институтов здравоохранения США за время расследования дела о шпионаже в лабораториях и университетах США, сообщил 12 июня журнал Science, опубликовавший результаты отчета о расследовании. Ученые были уволены в результате расследования, которое началось в августе 2018 в биомедицинском сообществе после того, как ряд ученых отказались раскрыть иностранные источники грантов на исследования. На это никто не обратил особого внимания.

Мы можем работать ещё лучше.