Уточнены нюансы деятельности Уполномоченного по правам человека в регионе

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23 июня 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На сессии ЗСК парламентарии внесли изменения в закон «Об Уполномоченном по правам человека в Краснодарском крае».



По словам председателя комитета ЗСК Андрея Горбаня, региональный закон приведен в соответствие с недавно принятым Федеральным законом «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» в части уточнения терминологии, сроков и иных моментов организации деятельности Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае.



В частности, поправками дополняются основания досрочного прекращения полномочий приобретением Уполномоченным по правам человека в Краснодарском крае гражданства иностранного государства либо получение им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.



Также устанавливается порядок уведомления Уполномоченным председателя Законодательного Собрания Краснодарского края о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, расширить перечень средств правового просвещения в области прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты, уточнить понятие жалобы, адресованной Уполномоченному, и порядок ее рассмотрения.



—Уполномоченный по правам человека – значимая общественно-политическая фигура в каждом субъекте. На нем лежит большая ответственность. И мы вносим в соответствующий краевой закон целый пакет поправок, которые уточнят и конкретизируют важные моменты работы Уполномоченного. Всё это в конечном счете должно положительно сказаться на организации его работы, а значит – и на скорости решения тех вопросов, с которыми к нему приходят люди, – прокомментировал принятый документ спикер ЗСК Юрий Бурлачко.